Cei mai mari producători de cipuri din lume. TOP 10 companii

Cei mai mari producători de cipuri din lume sunt companii din Taiwan, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii și China.

Ce sunt cipurile și de ce sunt importante

Un cip (numit și microcip sau circuit integrat) este un set de circuite integrate montate pe o bucată plată de material semiconductor (de obicei din silicon). De la apariția lor în anii ’60, viteza și capacitatea cipurilor a crescut extraordinar. Astfel, un cip modern poate avea mai multe miliarde de MOS (tranzistori semiconductori din oxizi de metal) pe o suprafață cât unghia unui om, potrivit Wikipedia.org.

Astăzi, cipurile sunt folosite în aproape toate echipamentele electronice, de la computere și telefoane mobile la aparate electrocasnice.

Cei mai mari producători de cipuri din lume sunt în Asia

Țările asiatice sunt domină piața în ceea ce privește producția de cipuri. Astfel, Taiwan, Coreea de Sud și China produc împreună 87% din cipurile de la nivel global.

În anul 2020, companiile producătoare de cipuri au avut venituri ce s-au ridicat la 85 de miliarde de dolari, potrivit unei analize realizate de trendforce.com. Piața a fost dominată de o companie din Taiwan.

Cei mai mari producători de cipuri din lume – Taiwan, pe locul întâi

1. TSMC, Taiwan, cotă de piață de 54%. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) este, de departe, cel mai mare producător de cipuri din lume. Compania taiwaneză vinde cipuri unor companii precum Apple, Intel, Nvidia, Texas Instruments sau Marvell.

Compania taiwaneză, deținută în mare parte de investitori străini, a fost fondată în urmă cu 35 de ani și are sediul central în Hsinchu Science Park, în Hsinchu. În 2021 avea peste 65.000 de angajați.

În anul 2021 a avut venituri de 57 de miliarde de dolari și un profit de 21 de miliarde de dolari.

Cipuri pentru telefoane mobile

2. Samsung, Coreea de Sud, cotă de piață de 17%. Samsung, una dintre cele mai mari companii de electronice din lume, cunoscută pentru producția de telefoane mobile sau de televizoare, este și a doua cea mai mare companie producătoare de cipuri din lume.

Conform visualcapitalist.com, TSMC și Samsung sunt singurele companii din lume care pot produce cipurile de 5 nanometri, cele mai avansate din lume, și care sunt folosite la fabricarea iPhone-urilor.

Compania multinațională cu sediul central în Samsung Town, Seul, a fost fondată în urmă cu 84 de ani.

3. UMC, Taiwan, cu o cotă de piață de 7%, se află pe locul al treilea în acest clasament cu cei mai mari producători de cipuri din lume. United Microelectronics Corporation, cu sediul în Hsinchu, a fost prima companie de cipuri din Taiwan, fondată în anul 1980. La ora actuală are 19.500 de angajați. În anul 2020 compania a avut venituri de 5,7 miliarde de dolari și un profit de 680 de milioane de dolari.

Cei mai mari producători de cipuri din lume – SUA și China

4. GlobalFoundries, SUA, 7%. Compania americană cu sediul în Malta, New York, fondată în urmă cu 13 ani, avea în anul 2021 circa 14.600 de angajați. În anul 2021 a avut venituri de 6,6 miliarde de dolari și un profit de 250 de milioane de dolari. Compania are fabrici în țări precum Singapore, Germania și SUA.

5. SMIC, China, 5%. Semiconductor Manufacturing International Corporation este cea mai mare companie producătoare de cipuri din China. Compania fondată în urmă cu 22 de ani este deținută parțial de statul chinez. Sediul central al companiei este în Shanghai. Printre cei mai importanți clienți ai SMIC se numără Qualcomm, Broadcom și Texas Instruments.

În anul 2020 compania din China avea circa 17.300 de angajați. În 2021 veniturile sale s-au ridicat la 5,4 miliarde de dolari, iar profitul a fost de 1,7 miliarde de dolari.

Companii producătoare de cipuri

6. HH Grace, China, 1%. Hua Hong Semiconductor Limited, o altă companie importantă din China specializată în producția de cipuri, se află pe locul al șaselea în acest top cu cei mai mari producători de cipuri din lume. Fondată în urmă cu 26 de ani, HH Grace are sediul central tot în Shanghai. În anul 2021 a avut venituri de 1,6 miliarde de dolari și un profit de 182 milioane de dolari.

7. PSMC, Taiwan, 1%. Powerchip Technology Corporation produce și vinde semiconductori, în special cipuri de memorie. Fondată în urmă cu 28 de ani, PSMC are sediul central în Hsinchu Science Park și aproximativ 7.000 de angajați. În 2022 a avut venituri de 2,5 miliarde de dolari și un profit de 750 de milioane de dolari.

Cei mai mari producători de cipuri din lume – restul clasamentului

8. VIS, Taiwan, 1%. Vanguard International Semiconductor Corporation a fost fondată în urmă cu 28 de ani. Are sediul central în Hsinchu Science Park. În anul 2022 compania a avut venituri de 1,8 miliarde de dolari.

9. DB HiTek, 1%, Coreea de Sud. Compania este specializată în producția de senzori de imagine, cipuri LCD și cipuri de memorie. Printre clienții săi se numără corporații precum NXP, Samsung Electronics, Texas Instruments sau Toshiba Semiconductor. În anul 2021 compania a avut venituri de 926 de milioane de dolari și un profit de circa 304 milioane de dolari.

10. Tower Semiconductor, Israel, are o cotă de piață de 1% și se află pe locul 10 în acest clasament cu cei mai mari producători de cipuri din lume. Compania fondată în urmă cu 29 de ani are sediul central în orașul Migdal Haemek. Tower Semiconductor produce circuite integrate pentru companii precum On Semiconductor, Intel, Broadcom, Panasonic, Teledyne, Samsung, Skyworks Solutions, Semtech sau Vishay – Siliconix.

