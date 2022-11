Cei mai mari producători de semiconductori. TOP 10 companii

Cei mai mari producători de semiconductori din lume sunt companii din Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii și Taiwan.

Companiile care concep și fabrică semiconductori, ca de exemplu tranzistoare și circuite integrate, au început să se dezvolte în anii ’60, odată ce producția de semiconductori a devenit o afacere viabilă. De atunci, veniturile industriei au crescut constant, ajungând recent la peste 500 de miliarde de dolari pe an.

Industria semiconductorilor este, practic, „motorul” pentru alte industrii importante (producția de electronice și electrocasnice, comerțul online, industria tech).

Industria semiconductorilor a depășit 500 de miliarde de dolari

În anul 2021, vânzările de semiconductori au atins cifre record. Pentru prima dată în istorie, anul trecut s-au vândut semiconductori în valoare totală de peste 500 de miliarde de dolari (583,5 miliarde de dolari), conform datelor Gartner, o companie de consultanță și cercetare în domeniul tehnologiei, cu sediul în Stamford, Connecticut, SUA. În 2021, industria a crescut cu peste 25% față de anul precedent.

1,15 trilioane de semiconductori au fost livrați în 2021, conform Wikipedia.org. Se estimează că, până în anul 2027, industria semiconductorilor va depăși 725 de miliarde de dolari pe an.

Samsung, cel mai mare producător de semiconductori

1. Samsung, companie din Coreea de Sud, se află pe locul întâi în acest clasament cu cei mai mari producători de semiconductori din lume. În anul 2021 ea a avut venituri de 75,9 miliarde de dolari din vânzarea de semiconductori, având o cotă de piață de 13%.

Anul trecut, Samsung a avut o creștere de 31,6% în aceea ce privește vânzările de semiconductori, comparativ cu anul 2020, când a avut venituri de 57,7 miliarde de dolari. Datorită creșterii foarte mari, Samsung și-a reluat poziția de lider al industriei semiconductorilor pentru prima dată după 2018, când pierduse locul întâi în fața companiei Intel, din SUA.

Foto: Republica / pixabay.com

2. Compania Intel, din Statele Unite ale Americii, se află pe locul al doilea în acest clasament cu cei mai mari producători de semiconductori. În 2021, Intel a vândut semiconductori cu o valoare totală de 73,1 miliarde de dolari, având o cotă de piață de 12,5% la nivel mondial. A înregistrat cea mai mică creștere dintre cele mai mari 25 de companii din domeniu (doar 0,5% față de 2020).

Cei mai mari producători de semiconductori din lume

3. SK Hynix din Coreea de Sud completează podiumul. În anul 2021 a avut venituri de 36,3 miliarde de dolari din vânzarea de semiconductori, ceea ce a reprezentat o cotă de piață de 6,2%. Compania cu sediul în orașul Icheon este și al doilea cel mai mare producător de cipuri de memorie din lume, după Samsung. Fondată în anul 1983 sub numele de Hyundai Electronic Industrial Co., compania este cunoscută din 2012 sub numele de SK Hynix. Are fabrici de producție în Coreea de Sud, SUA, China și Taiwan.

4. Micron Technology, din SUA, se află pe locul al patrulea. În anul 2021 a avut venituri de 28,4 miliarde de dolari din producția și vânzarea de semiconductori, și o cotă de piață de 4,9%. Compania produce și device-uri de memorie, hard-uri și stick-uri de memorie USB. Sediul companiei fondate în anul 1978 este în Boise, Idaho.

5. Qualcomm din SUA se află pe locul 5 în acest top cu cei mai mari producători de semiconductori din lume. În anul 2021, compania a avut vânzări de 26,8 miliarde de dolari și o cotă de piață de 4,6%. Corporația multinațională are sediul central în San Diego, California. În afară de semiconductori, produce software și oferă servicii pentru tehnologia wireless. Compania fondată în 1985 deține brevete extrem de importante pentru tehnologiile 5G și 4G.

Cei mai mari producători de semiconductori din lume – restul clasamentului

6. Pe poziția a șasea se află compania Broadcom, din SUA, cu vânzări de 18,7 miliarde de dolari în anul 2021, și o cotă de piață de 3,2%.

7. MediaTek, din Taiwan, se clasează pe locul al șaptelea, cu vânzări de semiconductori în valoare de 17,4 miliarde de dolari în anu 2021. Anul trecut, MediaTek a avut o cotă de piață de 3%.

8. Texas Instruments, cu sediul central în Dallas, Texas, SUA, a vândut în anul 2021 semiconductori cu o valoare totală de 16,9 miliarde de dolari. Compania a avut o cotă de piață de 2,9%.

9. NVIDIA, o corporație multinațională cu sediul central în California, SUA, a avut în anul 2021 vânzări de semiconductori cu o valoare de 16,2 miliarde de dolari, și o cotă de piață de 2,8%.

10. Clasamentul cu 10 cei mai mari producători de semiconductori din lume este încheiat de AMD (Advanced Micro Devices), o companie americană cu sediul central în California. Anul trecut a vândut semiconductori cu o valoare totală de 15,8 miliarde și a avut o cotă de piață de 2,7%.

Foto: ranjatm / Republica / pixabay.com

