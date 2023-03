Ce înseamnă hedging și cum este redus riscul unei investiții

Dacă ești interesat de piața de capital, probabil că ai întâlnit termeni precum „hedge”, „hedger” sau „hedging”. Din acest ghid vei afla ce înseamnă hedging.

Acest termen provine din cuvântul englezesc „hedge” („gard”), iar în finanțe se referă la acțiunile prin care un investitor vrea să se protejeze împotriva riscului. Practic, un hedge reprezintă o tranzacție care este efectuată cu scopul de a reduce riscul unei evoluții nefavorabile a prețului unui anumit activ, se arată într-un ghid realizat de investopedia.com.

Cel mai adesea, pentru a se proteja împotriva riscului, investitorii folosesc instrument financiare derivate.

Ce sunt instrumentele financiare derivate

Înțelegem mai bine ce înseamnă hedging dacă știm ce sunt instrumentele financiare derivate. Un astfel de instrument financiar este un titlu de valoare al cărui preț depinde de un activ suport. Derivatul e un contract, iar valoarea sa este determinată de fluctuațiile prețului activului suport.

Cu alte cuvinte, randamentul derivatului are la bază randamentul activului suport, care poate fi un alt instrument financiar sau o marfă (acțiuni, obligațiuni, indici, valute, aur, ratele dobânzii, mărfuri precum cerealele, gazele naturale, petrolul etc.)

Cele mai cunoscute instrumente derivate sunt contractele futures, contractele forward, contractele options și swap-urile.

Ce înseamnă hedging și ce este un hedger

Un hedger este o entitate (societate, companie, organizație) care folosește instrumente financiare derivate pentru a reduce riscul unei evoluții nefavorabile a prețului unui anumit activ. De exemplu, un hedger poate utiliza contracte futures pentru a bloca prețul anumitor mărfuri pe care le folosește în activitatea sa curentă, asigurându-și un preț bun indiferent de schimbările viitoare de pe piață.

După cum se arată în ghidul investopedia.com, a face hedging se referă adesea la utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru a stabili o strategie de tranzacționare în cadrul căreia o pierdere dintr-o anumită investiție este atenuată, contracarată sau compensată de un câștig provenit de la un instrument financiar derivat.

Ce înseamnă hedging și ce rol are

Putem spune că investitorii folosesc practici de hedging pentru a reduce și a controla expunerea la riscurile pieței.

De exemplu, o companie poate încheia un contract futures (un acord ce prevede obligația de a cumpăra / vinde o anumită marfă / titluri de valoare la un preț predeterminat, la o dată stabilită din viitor) pentru a se proteja împotriva creșterii prețului gazelor naturale.

În cazul în care compania știe că va avea nevoie de o cantitate importantă de gaze naturale la finele anului, și se așteaptă ca prețul gazului să crească la iarnă, ea poate încheia sau cumpăra un contract futures care prevede cumpărarea gazului la un anumit preț la o dată anume din viitor. Spre exemplu, contractul poate specifica faptul că societatea în cauză va cumpăra gaze naturale la prețul de 50 de euro pe MWh la data de 1 decembrie 2023. Indiferent de cum va evolua prețul gazelor naturale, vânzătorul este obligat să vândă gazul la acest preț.

În acest fel, compania s-a protejat împotriva riscului creșterii prețului gazelor naturale.

Foto: Goumbik / pixabay.com

Hedging prin contractele options

Înțelegem mai bine ce înseamna hedging dintr-un exemplu oferit de ghidul investopedia.com. O metodă comună de a face hedging este prin intermediul contractelor options. Spre deosebire de contractele futures, un contract de opțiuni îi oferă deținătorului dreptul (nu obligația) de a vinde un activ suport la un preț stabilit anterior la o dată fixă din viitor sau oricând până la data respectivă.

Ce înseamnă hedging și cum se reduce riscul

În exemplul folosit, un investitor cumpără 100 de acțiuni la o companie, la prețul de 10 dolari pe acțiune. Investiția este de 1.000 de dolari.

Pentru a-și proteja investiția, persoana cumpără și un contract de opțiuni care îi permite să vândă acțiunile respective la prețul de 8 dolari pe acțiune și care expiră într-un an. Acest lucru înseamnă că investitorul are dreptul ca, oricând pe parcursul următorului an, să vândă acțiunile la prețul de 8 dolari. Pentru contractul de opțiuni investitorul plătește 1 dolar pe opțiune, deci 100 de dolari în total.

Dacă, după un an, acțiunile respective se tranzacționează la 12 dolari / acțiune, investitorul nu își va exercita dreptul din contractul de opțiuni și va pierde practic 100 de dolari, cât a investit în acesta. Pentru investitor nu este o problemă gravă deoarece acțiunile se tranzacționează cu 12 dolari, ceea ce înseamnă că dacă le-ar vinde ar obține un câștig 200 de dolari (100 de acțiuni X 12 dolari, minus cei 1.000 de dolari investiți). Scăzând și prețul contractului options, tot ar rămâne cu un câștig de 100 de dolari.

Ce înseamnă hedging prin contracte options

Însă dacă peste un an prețul acțiunilor a scăzut la 5 dolari / acțiune, investitorul își va exercita dreptul de a vinde acțiunile la 8 dolari. În acest caz, pierderea sa va fi de 300 de dolari (200 de dolari din evoluția prețului acțiunilor și 100 de dolari din prețul contractului options). Fără acest contract de opțiuni, investitorul ar fi pierdut 500 de dolari. Iar dacă prețul acțiunilor ar ajunge la 0 dolari, iar investitorul nu ar avea un contract de opțiuni care să îl protejeze, atunci și-ar pierde toți banii investiți.

Ce înseamnă hedging și ce scop are diversificarea

Dincolo de instrumentele financiare derivate, hedging-ul se referă și la alte strategii menite să reducă riscul, cum ar fi diversificarea. De pildă, investitorul poate investi atât în acțiuni ciclice, cât și în acțiuni non-ciclice. Acțiunile ciclice și companiile care le-au emis au o legătură directă cu economia (cresc ori scad odată cu aceasta), în vreme ce acțiunile non-ciclice au o evoluție relativ constantă și tind să evolueze mai bine decât restul pieței când creșterea economică încetinește, mai notează investopedia.com.

Companiile care emit acțiuni ciclice vând bunuri și servicii care sunt cumpărate de multe persoane în perioadele bune din punct de vedere economic, dar care sunt reduse în perioadele de descreștere pentru a face economii (de exemplu, bunurile de lux, vacanțele, mașinile). Companiile non-ciclice vând bunuri de bază precum alimente, îmbrăcăminte, consumabile pentru gospodării (săpun, pastă de dinți, hârtie igienică etc).

Foto: RoboAdvisor / Goumbik / pixabay.com

Dacă acest articol despre ce înseamnă hedging ți s-a părut util, te-ar putea interesa și:

Ce sunt contractele futures, ce scop au și cum se tranzacționează

Ce sunt instrumentele finaciare derivate. 4 tipuri de derivate