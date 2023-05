Ce este o cotație bursieră. Ghid pe înțeles cu exemple de la BVB

Dacă ești interesat de piața de capital și vrei să investești în diferite titluri de valoare, primul lucru pe care trebuie să îl înțelegi e ce este o cotație bursieră.

Ce sunt prețurile Bid și Ask

O cotație bursieră se referă la cel mai recent preț de vânzare al unei acțiuni, obligațiuni sau al oricărui alt tip de instrument financiar sau de activ tranzacționat la bursă (poate fi vorba și de mărfuri, ca de exemplu cerealele, care se tranzacționează la Bursa de Mărfuri).

Dincolo de acest cel mai recent preț la care s-a vândut valoarea mobiliară respectivă, în cazul celor mai multe active sunt cotate și prețurile Bid și Ask, care determină prețul final de vânzare. Prețul Bid este definit drept cel mai mare preț pe care un cumpărător este dispus să îl plătească pentru activul în cauză, în vreme ce prețul Ask este cel mai mic preț la care un vânzător este dispus să vândă activul.

Cu alte cuvinte, putem spune că prețul Bid, licitat / oferit de potențialii cumpărători, reprezintă prețul pe care un investitor l-ar primi pentru activul vândut, iar prețul Ask cerut de vânzători este prețul pe care un investitor ar trebui să îl plătească pentru a cumpăra activul în cauză, la același moment în timp, se arată într-un ghid realizat de publicația investopedia.com.

Ce este o cotație bursieră și de ce fluctuează prețul

Conform sursei citate, activele stabile, lichide, înregistrează de regulă spread-uri Bid-Ask mici (spread-ul reprezintă diferența dintre cel mai mare preț pe care un cumpărător este dispus să îl plătească pentru un titlu de valoare / activ și cel mai mic preț pe care vânzătorul acelui activ este dispus să îl accepte).

Totuși, dacă apar îngrijorări sistemice, precum evenimente geopolitice ori scăderi mari ale pieței, diferența dintre prețurile Bid și Ask se poate mări substanțial.

Pe parcursul unei zile, prețul la care se tranzacționează un anumit titlu de capital fluctuează. Prețul se stabilește în funcție de cerere și de ofertă. De pildă, în cazul în care sunt mulți investitori care își doresc să cumpere acțiuni de la o anumită companie, atunci prețul acestora va crește. În schimb, dacă nu există interes în rândul investitorilor pentru o anumită valoare mobiliară, iar numărul vânzătorilor îl depășește pe cel al cumpărătorilor, prețul va scădea.

Ce este o cotație bursieră și ce informații sunt oferite

Pentru a oferi context cu privire la fluctuațiile de preț din ziua curentă, o cotație bursieră oferă mai multe informații cu privire la titlul de capital tranzacționat. Este vorba despre informații precum:

prețul cererii (Ask)

prețul ofertei (Bid)

prețul de deschidere

ultimul preț la care s-a tranzacționat activul în cauză

volumul tranzacționat

numărul de acțiuni care sunt disponibile pentru tranzacționare atât la prețul de ofertă, cât și la prețul de cerere

cel mai mare preț la care s-a tranzacționat activul respectiv

cel mai mic preț la care s-a tranzacționat activul respectiv

Ce titluri de valoare au cotații bursiere

Deși cel mai adesea asociem sintagma „cotație bursieră” cu prețul unei acțiuni, toate titlurile de capital tranzacționate la bursă – fie ele obligațiuni ori instrumente financiare derivate precum contractele futures – au cotații bursiere.

Exemplu de cotație bursieră de la Bursa de Valori București

Să folosim acum un exemplu pentru a înțelege mai bine ce este o cotație bursieră și care sunt componentele sale. Vom folosi un exemplu de la Bursa de Valori București: acțiunile societății ALRO S.A., care sunt tranzacționate pe Piața Principală (numită și Reglementată) de la BVB.

Prețul evidențiat, de 1,6550 RON, este cotația bursieră propriu-zisă, adică ultimul preț la care s-a vândut o acțiune de la această companie, la data de 12 mai 2023, ora 17:50:07, adică cu puțin timp înainte de închiderea bursei la ora 18.00.

Dincolo de acest cel mai recent preț la care s-au vândut acțiunile ALRO S.A., cotația include și prețul maxim înregistrat pe parcursul zilei de vineri, 12 mai (1,6700), precum și prețul minim (1,6400).

Ce este o cotație bursieră – exemplu de la BVB

De asemenea, este menționat și prețul de deschidere (acesta este primul preț la care se vinde un titlu de capital după ce bursa s-a deschis în dimineața zilei respective). În exemplul nostru de la Bursa de Valori București, prețul de deschidere a fost de 1,6500 RON.

După cum arătam și în cadrul acestui ghid despre ce este o cotație bursieră, sunt menționate și prețurile Bid și Ask. În cazul acțiunilor ALRO S.A., prețul Bid afișat este de 1,6550 RON, iar prețul Ask 1,6700 RON. Totodată, este specificat numărul de acțiuni care sunt disponibile pentru tranzacționare atât la prețul de ofertă (Bid), cât și la prețul de cerere (Ask). În exemplul nostru, volumul de acțiuni disponibile la prețul Bid este de 118, iar la prețul Ask – 4.819.

De asemenea, sunt menționate și prețurile maxim și minim la care acțiunile s-au tranzacționat în ultimele 52 de săptămâni (adică în ultimul an). În acest exemplu, maximumul ultimului an a fost de 1,9300 RON, iar minimumul a fost de 1,2500 RON.

