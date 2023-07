BCR – 1,11 mld. lei profit în S1, mai mare cu 6,6% față de S1 2023

BCR a raportat un profit net de 1,11 mil. lei (225 mil. euro) în primul semestru, mai mare cu 6,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, datorită unei performanțe operaționale mai bune.

Astfel, rezultatul operațional a crescut cu 20% la 1,5 mld. lei în S1 2023, față de 1,3 mld. lei în S1 2022, pe fondul creșterii veniturilor opreaționale, poarțial compensate de cheltuieli mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 30%% până la 1,77 mld. lei lei (359 mil. de euro) în S1 2023, de la 1,36 mld. lei (275,5 mil. de euro) în S1 2022, determinat de un volum mai mare de business împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară.

„La BCR, prioritizăm construirea de prosperitate prin educație financiară pusă în practică. Iar asta pornește de la investițiile pe care le facem în programe și instrumente de planificare financiară, dar și de la modul în care oamenii înțeleg și aplică principiile financiare. De aceea, ne bucurăm să avem peste 140.000 de clienți care au trecut printr-o sesiune de financial coach în unitățile BCR, dar și peste 630.000 de oameni care au participat la cursurile Școala de Bani. În plus, ne-am asumat demersul de accelerare a gradului de bancarizare și a nivelului de cunoștințe financiare în mediul rural. Pentru că rolul nostru este să fim un coach financiar pentru România, care facilitează dezvoltarea și siguranța financiară la nivelul întregii populații. În același timp, în S1 2023, am finanțat companii care creează mai mult de 224.000 locuri de muncă”, menționează, într-un comunicat de presă, Sergiu Manea, CEO BCR.

Venitul net din comisioane a scăzut ușor cu 0,4% până la 450 milioane de lei (91,1 mil. euro) în S1 2023, de la 451,3 mil. de lei (91,2 mil. euro) în S1 2022, determinat de efectul de bază negativ din generarea unui venit din comisioane mai mare în S1 2022 datorat unui volum temporar mai mare de tranzacții cu cash, compensat parțial de un venit din comisioane mai mare din creditarea corporate.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 5% până la 287,4 mil. lei (58,3 mil. euro) în S1 2023, de la 302,5 mil. lei (61,2 mil. euro) în S1 2022, datorită unui număr mai mic de tranzacții de schimb valutar.

Venitul operațional, creștere cu 17%

Venitul operațional a crescut cu 17% până la 2.537 mil. de lei (514,2 milioane de euro) în S1 2023, de la 2.170 milioane de lei (438,7 mil. euro) în S1 2022, determinat de un venit net din dobânzi mai mare.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 1.007,2 milioane de lei (204,2 milioane de euro) în S1 2023, în creștere cu 11,7% în comparație cu 901,4 milioane de lei (182,3 milioane de euro) în S1 2022, determinat de cheltuieli cu personalul mai mari generate de mediul inflaționist, parțial compensate de contribuția anuală mai mică la fondul de garantare a depozitelor în 2023. În baza acestor evoluții, raportul cost-venituris-a îmbunătățit până la 39,7% în S1 2023, față de 41,5% în S1 2022.

Rata creditelor neperformante: 2,7%

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 128,1 mil. lei (26 mil. de euro) în S1 2023, comparativ cu o alocare de 209,4 mil. lei (42,3 mil. euro) în S1 2022. Acest rezultat a constat în principal din provizioane de portofoliu înregistrate pentru creditele performante, în timp ce eliberările de provizioane determinate de recuperări și însănătoșiri pe ambele segmente retail și corporate au compensat în totalitate nivelul normal de alocări pentru noi credite neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,7% în iunie 2023, în scădere față de 2,8% în decembrie 2022. Această evoluție reflectă volumul recuperărilor și al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail și corporate, care au compensat ritmul normal de formare de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 182,6% în iunie 2023.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 23,4% în mai 2023, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 22,8% (Grup BCR, după capitalizarea profitului) în decembrie 2022 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut marginal cu 0,4% până la 55.568,6 milioane de lei (11.195,4 milioane de euro) la data de 30 iunie 2023 de la 55.328,5 milioane de lei (11.178,6 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute de ambele segmente retail și corporate.

Depozitele de la clienți au crescut cu 4,2% până la 78.744,9 milioane de lei (15.864,8 milioane de euro) la data de 30 iunie 2023 de la 75.588,5 milioane de lei (15.271,9 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2022, susținute atât de creșterea depozitelor retail, cât și a celor corporate.

***