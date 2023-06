Autorizația vaccinului anti-Covid Johnson & Johnson, revocată în SUA

Autorităţile de reglementare din SUA au revocat autorizaţia de urgenţă pentru vaccinul Covid-19 de la Johnson & Johnson, anunță un comunicat al Food and Drug Administration (FDA). Retragerea are loc la solicitarea companiei Janssen, care nu intenționerază să continue producţia cu variante actualizate, după vânzările mult sub așteptări înregistrate.

Janssen a informat Food and Drug Administration (FDA), pe 22 mai, că vaccinurile cumpărate de guvern au expirat şi că nu există cerere pentru acest produs în SUA, a precizat autoritatea de reglementare în domeniu.

„FDA a stabilit că este oportună revocarea acestei autorizaţii pentru a proteja sănătatea şi siguranţa publică”, potrivit comunicatului. Compania „nu intenţionează să actualizeze compoziţia tulpinii acestui vaccin pentru a aborda variantele emergente”, explică FDA .

Decizia nu ar urma să afecteze în vreun fel persoanele care au făcut vaccinul Janssen ca parte a schemei de vaccinare anti-Covid, potrivit lui Joshua Sharfstein, decan pentru practicile de sănătate publică la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. „Din moment ce motivul retragerii nu are legătură cu eficacitatea vaccinului, nu m-aş aştepta să se schimbe ceva în ceea ce priveşte protecţia” celor vaccinați, a explicat acesta.

O chestiune de percepție

Vaccinul anti-Covid lansat în 2021 de J&J, în doză unică, a fost considerat inițial ca alternativă promițătoare la serurile ARNm de la Pfizer și Moderna. Problemele au apărut însă imediat, când autoritățile SUA întrerupt lansarea pentru a investiga riscul apariției cheagurilor de sânge, după câteva cazuri rare înregistrate.

Pauza a durat doar 10 zile, dar a avut un efect covârșitor asupra percepției consumatorilor, care au refuzat administrarea acestui vaccin, scrie Wall Street Journal.

De la apariția vaccinului, la începutul anului 2021, mai puțin de 19 milioane de doze au fost administrate în SUA, comparativ cu aproximativ 430 de milioane de doze de vaccin Pfizer și BioNTech și aproximativ 267 milioane de doze Moderna, conform datelor Centers for Disease Control and Prevention.

