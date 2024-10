Analiză: 7 moduri în care SUA bat Europa. Evoluții în ultimele decenii

Cu toate că Statele Unite și Uniunea Europeană s-au confruntat cu provocări similare în ultimele două decenii (criza financiară și pandemia Covid au avut un impact economic devastator asupra ambelor, iar recuperarea a fost dificilă), America a găsit o cale de a avansa, notează Politico într-o analiză intitulată ”7 moduri în care SUA bat Europa”.

Când vine vorba de lucruri care creează bogăție — știință, inovație, chiar și o rată a natalității mai mare — SUA sunt în frunte, reiese din cifrele analizate de Politico.

1, Americanii sunt mai bogați

Lăsând deoparte clișeele despre bani și fericire, americanii sunt, în medie, mai bogați decât europenii. Acest lucru este valabil de mult timp, dar ceea ce îngrijorează UE este că diferența crește. În 1990, PIB-ul pe cap de locuitor al SUA era cu 16% mai mare decât cel al zonei euro. Până în 2023, diferența s-a dublat, ajungând la mai mult de 30%.

2, Americanii sunt mai înțelepți

Mai mulți bani înseamnă, în condiții egale, mai multe cheltuieli pentru știință și cercetare. Dar condițiile nu sunt egale. De fapt, guvernul și sectorul privat din SUA cheltuiesc, proporțional cu PIB-ul lor deja mai mare, mai mult pe aceste domenii decât o face Europa.

Găsirea unei modalități de a mobiliza mai mulți bani privați pentru a accelera cercetarea și dezvoltarea europeană este unul dintre punctele importante ale raportului Draghi, pe tema creșterii competitivității europene. „Mulți antreprenori europeni preferă să caute finanțare de la capitaliști de risc americani și să se extindă pe piața din SUA”, a avertizat acesta.

3, Americanii sunt mai creativi

Măsurarea ritmului dezvoltării tehnologice nu este ușoară. Dar, privind câțiva indicatori, se pare că SUA sunt în față. Când vine vorba de proporția articolelor de știință și tehnologie publicate în cele mai importante reviste științifice, SUA se situează cu mult înaintea UE. Și China este în ascensiune — devansând la rândul său UE.

4, Americanii au mai multă energie

Uneori, pur și simplu ai noroc. Norocul Americii are un nume: bazinul Permian. Cu milioane de ani în urmă, această fâșie de teritoriu care se întinde din Texas în New Mexico era sub apă și plină de viață vegetală. Acum, toată acea materie organică acumulată s-a transformat în țiței și a făcut din SUA cel mai mare producător de petrol și gaze naturale din lume. Ca urmare, industria americană beneficiază de prețuri la energie la o treime din cele din Europa, oferind un impuls producției.

5, Americanii sunt mai productivi

Timpul înseamnă bani. Lucrătorii americani produc în mod constant mai mult pe oră muncită decât europenii. Într-o vreme, această diferență se micșora — dar acum a crescut din nou. Productivitatea din SUA poate fi explicată, în parte, prin adoptarea rapidă și dezvoltarea tehnologiei digitale, un domeniu în care Europa a rămas în urmă.

6, Americanii au cele mai mari companii

Anul trecut, designerul de microcipuri din California, Nvidia, a devenit a opta companie americană cu o valoare de peste 1 trilion de dolari. Comparativ, în Europa nu a existat nicio afacere fondată în ultimii 50 de ani care să atingă pragul de 100 de miliarde de euro. Nu este surprinzător că șapte dintre aceste companii americane activează în sectorul tehnologic (singura excepție fiind Berkshire Hathaway a lui Warren Buffett). Chiar și atunci când ne uităm dintr-o perspectivă mai largă, SUA continuă să domine, firmele americane având o pondere de 73% în topul celor mai mari 30 de companii și mai mult de jumătate în top 500.

7, Americanii au mai mulți copii

Istoric, forța de muncă în creștere din Europa a stimulat creșterea PIB-ului — astfel că scăderea populației blocului reprezintă o problemă majoră. Europenii au mai puțini copii per mamă decât americanii. Aceasta înseamnă mai puțin venit impozabil în viitor și o populație activă mai mică în raport cu pensionarii, care necesită cheltuieli sociale și asistență medicală. Chiar și în SUA, scăderea ratelor natalității provoacă îngrijorare. Dar, în timp ce populația Europei se așteaptă să atingă un maxim de 453 milioane de oameni în 2026, populația SUA este așteptată să atingă un maxim undeva în a doua jumătate a secolului, fiind sprijinită și de fluxurile migraționale.

