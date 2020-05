”Alchimie financiară”: Marile puteri europene resping principiile planului Von der Leyen de finanțare a relansării economice europene

de Victor Bratu , 1.5.2020

O ”armată” compusă din cinci state europene se mobilizează împotriva unor elemente-cheie din Planul european de revenire economică promis de președintele Comisiei Europeme.

Ursula von der Leyen a anunțat la începutul săptămânii că va propune ca majoritatea fondurilor care să susțină repornirea economiilor europene să provină din credite obținute de către Comisia Europeană, în baza garanțiilor oferite de statele membre prin creșterea procentului contribuțiilor naționale la bugetul UE la 2% din Venitul Național Brut.

Președintele Comisiei a mai spus că mare parte a acestui fond de revenire va merge către țările cele mai afectate de coronavirus (Italia și Spania) și care nu dețin suficient spațiu fiscal de manevră.

Deși Comisia nu a prezentat o propunere oficială privind modul de constituire al fondului, Politico scrie că principiile enunțate de președintele Comisiei sunt privite cu scepticism la Berlin, Viena, Stockholm, Helsinki și Haga, punând în evidență încă o dată fisura între Nord și Sud în materie de solidaritate financiară.

Ursula Von der Leyen anunța că fondul de revenire economică, care în estimările președintelui Comisiei ar urma să genereze investiții de cel puțin 1 trilion euro, va fi un mix de granturi și credite.

Obiecțiile Nordului, cererile Sudului

Principala obiecție a celor 5 state (Germania, Olanda, Austria, Suedia și Finlanda) este legată de mecanismul de rambursare al creditelor obținute din piață, dacă banii împrumutați de Comisie sunt pur și simplu dați statelor sub formă de ajutor nerambursabil.

Următoarea obiecție ține de legalitatea inițiativei: potrivit tratatelor europene, cheltuielile bugetului multianual UE nu pot sub nicio formă să depășească veniturile acestuia, or singura soluție legală ar fi obținerea unui credit cu dobândă zero.