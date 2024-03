Acțiunile Gabriel Resources s-au prăbușit la bursa din Toronto – compania nu are cu ce să plătească României cheltuielile de judecată

Acțiunile companiei Gabriel Resources deținătoarea proiectului Roșia Montană, au suferit o prăbușire totală pe Bursa de Valori din Toronto, după ce compania canadiană pierdut procesul intentat României.

Cotația acțiuniulor Gabriel Resources sunt cotate luni la prețul de cinci cenți la Bursa din Toronto după ce au fost reintroduse la tranzacționare, în scădere cu 95% față de închiderea precedentă.

Compania canadiană Gabriel Resources și-a anunțat acționarii că nu are de unde să plătească 9,5 milioane de dolari României, reprezentând despăgubiri și cheltuieli de judecată. Aceasta, după ce acțiunile companiei au scăzut cu 95%, după ce a pierdut procesul cu statul român.

Această prăbușire a acotațiilor survine după ce crescuseră spectaculos în februarie, după ce au apărut zvonuri că România ar urma să piardă procesul de la Curtea Internațională de Arbitraj.

Compania susține că mai are rezerve financiare de 2 milioane de dolari, care vor fi epuizate până în mai. Acest lucru ar înseamna că statul ar trebui să dea în judecată compania ca să recupereze banii. „Compania are în prezent fonduri disponibile de aproximativ 2,7 milioane de dolari canadieni (2,0 milioane USD) și se așteaptă ca acest sold să fie epuizat în cursul normal al activității până în mai 2024. Gabriel intenționează să efectueze o revizuire imediată a obligațiilor sale financiare actuale și viitoare și a capacității sale de a obține fonduri pentru a deconta sumele pe care le are de plătit”, se arată în comunicat. „În pofida acestei revizuiri, Gabriel Resources va necesita finanțare suplimentară în timpul celui de-al doilea trimestru al anului 2024 pentru a desfășura activități pe termen mai lung”, mai spune compania.

Gabriel Resources, compania minieră canadiană care a pierdut vineri procesul de arbitraj împotriva României, după ce aceasta a blocat un proiect de exploatare auriferă într-un sit recunoscut în prezent de UNESCO, a anunțat Bucureștiul, citat de AFP.

Firma canadiană Gabriel Resources ceruse despăgubiri de până la 6,7 miliarde de dolari (6,1 miliarde de euro) de la guvernul român pentru că a oprit proiectul de exploatare în apropiere de satul Roșia Montană din Carpați, unde se află galerii miniere romane vechi de 2.000 de ani, pe care UNESCO le-a adăugat în 2021 pe lista patrimoniului mondial.

