Statele Unite au autorizat cea mai mare livrare de până acum de ajutor militar Ucrainei, anunță Politico – un pachet de 1 miliard de dolari constând în muniție, arme și echipamente.

Pachetul, anunțat la data de 16 iunie de președintele Biden, include în mod specific muniție pentru sisteme de artilerie, muniție pentru sisteme sol-aer, explozivi, vehicule medicale blindate și materiale medicale, potrivit unui comunicat de presă al Pentagon.

Potrivit Pentagon, SUA au angajat 9,8 miliarde de dolari în asistență de securitate pentru Ucraina de la începutul administrației președintelui Joe Biden.

Statele Unite au trimis, de asemenea, sute de milioane de dolari în ajutor umanitar.

Departamentul american al Apărării estima luni că Rusia a înregistrat între 70.000 și 80.000 de morți și răniți în mai puțin de șase luni de război în Ucraina.

Potrivit Institutului Kiel pentru Economie Mondială, care realizează Ukraine Support Tracker, elanul angajamentelor față de Ucraina încetinește.

În cea mai recentă versiune a Ucrainei Support Tracker (8 iunie – 1 iulie), au fost adăugate doar câteva angajamente noi, care au fost mai puțin substanțiale.

Cel mai mare angajament nou este asistența militară din partea Regatului Unit în valoare de 1,5 miliarde euro.

Institutul a agregat angajamente totale de 80,7 miliarde de euro, cifra crescând doar cu aproximativ trei procente de la ultima actualizare.

Ceea ce este izbitor este decalajul mare dintre sprijinul promis și cel oferit. Atât livrările militare, cât și cele financiare sunt încă sub ceea ce Ucraina spune că are nevoie sau chiar sub ceea ce i s-a promis acestei țări.

