Video / Pledoaria lui Marcel Ciolacu în favoarea adoptării modificărilor fiscale

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ședința de guvern de miercuri seară dezbaterea în primă lectură a proiectului de OUG privind măsuri fiscal bugetare, pas prealabil necesar înainte de asumarea răspunderii guvernului.

Această asumare ar urma să se petreacă săptămâna viitoare, marți sau miercuri. În pregătirea acestui moment, opoziția a început campania de strângere de semnături pentru introducerea unei moțiuni de cenzură. Nu este clar dacă acestui demers i se va ralia UDMR, care a cerut marți guvernului să opereze câteva modificări asupra proiectului de ordonanță.

Proiectul de OUG, lansat în dezbatere publică marți, a generat puternice reacții adverse ale mediului de afaceri – îndeosebi din partea companiilor angajate în investiții și împovărate de creditele pentru dezvoltare, care ar putea fi trimise pe pierdere în cazul că se va adopta impozitarea cifrei de afaceri.

Anunțul lui Marcel Ciolacu:

Marcel Ciolacu: Reașezăm sistemul fiscal pe baze echitabile

”Am încheiat azi consultările pe marginea Ordonanței privind măsurile fiscal bugetare și putem să discutăm în primă lectură acest proiect care propune reașezarea sistemului fiscal pe baze echitabile. Vrem să stimulăm munca cinstită și să eliminăm portițele de optimizare fiscală și evaziune.

Propunem o abordare echilibrată pe 4 componente: reducerea cheltuielilor statului, creșterea colectării și combaterea evaziunii fiscale, iar elementele cheie ale proiectului sunt legate de supra impozitarea luxului, viciului și a profitului excesiv. Și, extrem de important, de asigurarea echității fiscale între contribuabili.

Reducerea cheltuielilor statului este principiul de bază de la care am plecat. Nu poți să ceri doar sectorului privat să facă eforturi, trebuie ca și statul să dea un exemplu. Astfel, reducem masiv funcțiile de conducere din aparatul bugetar, tăiem posturi vacante, comasăm și descentralizăm instituții ca să reducem birocrația și să tăiem din cheltuielile statului, inclusiv prin plafonarea sporurilor.

Cu salariu la stat de 8.000 de lei nu poți cere vouchere de vacanță și indemnizație de hrană. Cei cu salarii mici vor primi în continuare vouchere, chiar le creștem valoarea. Dar e total incorect să le dăm și super-bugetarilor.

În plus, nu mai poți să fi șef la o companie de stat cu zeci de consilieri, secretare și bonusuri uriașe și tu să fi pe pierdere.

Un capitol important îl reprezintă măsurile de reducere a fraudei, evaziunii fiscale. Creștem masiv amenzile și trecem pe scară largă la confiscarea bunurilor din evaziune. Introducem un instrument nou, e-sigiliu, ca să avem trasabilitatea mărfurilor și impozităm cu 70% sumele nejustificate de persoanele fizice.

Am ținut mult la impozitarea luxului, a viciului și, mai ales, a profiturilor excesive. Cred cu tărie co sunt necesare și legitime. Mai ales în această perioadă. Cine are proprietăți scumpe, de peste 500.000 de euro sau mașini scumpe este normal să plătească mai mult.

De asemenea, alcoolul, tutunul, băuturile cu zahăr și, ulterior, jocurile de noroc trebuie taxate mai mult. Asta pentru că produc efecte ce devin probleme de sănătate publică ale țării.

Taxăm suplimentar profitul băncilor și, mai ales, venim cu o nouă filosofie în cazul companiilor mari, care vor plăti un impozit de minimum 1% din cifra de afaceri. Este o măsură de echitate pe care o propun de 2 ani, de când eram în opoziție, ca marile companii să plătească măcar nivelul minim al unei companii românești.

Avem însă grijă ca investițiile acestor mari companii- sume importante – să fie protejate, fiind eliminate de la calculul acestui impozit. Mai mult, asigurăm echitatea fiscală între contribuabili prin eliminarea graduală a excepțiilor și privilegiilor fiscale. Aceste facilități fiscale sunt estimate la 75 miliarde lei, aproape 5% din PIB.

Nu putem continua cu acest sistem ciuruit, care a devenit un paradis fiscal. În paralel însă, creștem salariul minim pe economie. Majorarea este de 10%, de la 3.000 la 3.300 lei și cu 12,5% în construcții, de la 4.000 la 4.500.

În fine, nu mărim cota generală de TVA de 19% și păstrăm cota de 5% la lemne, energie, cărți, manuale, evenimente culturale, respectiv cota de 9% la alimente și medicamente.

Domnul ministru al Finanțelor, Marcel Boloș, căruia îi mulțumesc pentru tot efortul și răbdarea din această perioadă complicată, va prezenta la briefieng acest proiect”.

Guvernul își face legislație pentru a putea modifica în orice moment sistemul fiscal

Tot în ședința de guvern de miercuri, guvernul va discuta o ordonanță separată care elimină un obstacol în calea modificărilor intempestive ale legislației fiscale.

Guvernul Ciolacu dorește introducerea unei excepții de la regulile actuale prevăzute la art. 4 din Codul fiscal, conform căreia, în situații extraordinare de deficit bugetar, să poată fi efectuate modificări şi/sau completări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, cu intrare în vigoare la termene mai scurte de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

În ultimul deceniu, majoritatea modificărilor fiscale adoptate de guvernele României s-au operat cu următoarea prevedere cuprinsă în preamulul actelor: ”prin excepție de la prevederile alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”.

***