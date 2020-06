VIDEO Experiența medicilor care au aplicat telemedicina și antreprenori cu soluții inovative

de Redacţia , 21.6.2020

Doi medici care au aplicat telemedicina în perioada pandemiei COVID-19 au vorbit despre avantajele unor tehnici inovative dar totodată au menționat și constrângerile existente în acest moment. De cealaltă parte, doi antreprenori care implementează soluții digitale în acest domeniu și-au descris experiența.

Explicațiile și prezentările – la conferința VIDEO CONFERINȚA LIVE „Sănătatea – marșul ei spre telemedicină și noile tehnologii” de joi, 18 iunie, organizată de CursDeGuvernare.ro.

Doctor Dan Mitrea, fondator al clinicii Neuroaxis, a prezentat implementarea de diverse soluții de telemedicină.

Acesta spune că la clinica sa au dezvoltat o platformă în cloud în care putem vizualiza dosare cu date medicale extinse, care ar consuma mult spațiu de stocare clasic. Proiectul de telemedicină nu e nou, dar a fost amplificat de criză.

”Am observat și limitări- pacienții își doresc totuși contact uman, poate că a fost mai dificil să ne adaptăm. Cred că lucrurile se pot dezvolta, noi avem în plan să facem acest lucru”, a punctat doctorul Mitrea.

Alex Timiș, Business Partner, MedTech, Gemini Solutions, spune că pandemia nu doar că a afectat 8 milioane de oameni la nivel global, dar a adus în atenție nevoia de a integra soluții digitale de comunicare. ”Pentru scurt timp, acestea au fost singurele la care am avut acces, am văzut dezvoltatori care s-au mișcat foarte repede. Am avut măsuri de digitalizare implementate instant după ce au trenat ani de zile. Tehnologia în sănătate nu se rezumă însă la atât. Avem nevoie ca tehnologiile emergente să fie un fundament în luarea deciziilor, indiferent de nivel”, a explicat Alex Timiș.

”Succesul e dat de cei care pun laolaltă toți factorii interesați și care adaptează tehnologia la nevoi reale. Există un raport direct între sustenabilitate și digitalizare. Digitalizarea va duce automat la creșterea serviciilor”, mai spune Timiș.

Soluții de viitor: Implementarea strategiei naționale de e-health. ”E important nu doar să o elaborăm, ci să o și implementăm. Azi avem sprijinul autorităților, e importantă însă apariția unui cadru legislativ optim. Elemente esențiale- trebuie să avem în vedere responsabilitatea, recunoașterea aplicațiilor mobile. Trebuie să facem pași consistenți pe viitor”, a precizat Alex Timiș.

Doctor Ovidiu Palea, director general Centrul Medical Provita, consideră că nu se poate suplini ușor contactul direct medic-pacient, însă nevoia pentru telemedicină ”este acută și severă”.

”Există două probleme aici, anume medicul și pacientul. În rândul medicilor avem un grad variat de adaptare la platformele medicale. În funcție de vârstă, unii sunt mai familiari cu noile tehnologii. Pe partea pacienților, probleme sunt mult mai complexe. Cei care au nevoie de servicii medicale sunt persoanele în vârstă. Probabil că trebuie să începem să pregătim uneltele de acum pentru cei care au 40-50 de ani, astfel încât ei să fie mai flexibili pe viitor”, afirmă doctorul Palea.

”Platformele de telemedicină sunt complexe și este nevoie să fie încărcate multe investigații. Noi folosim des aceste platforme pentru că putem tria foarte bine pacienții. Dacă pacienții sunt văzuți și li se face un screening, putem optimiza drumurile lor. Telemedicina este obligatorie și trebuie făcută pas cu pas. Trebuie însă lămurit și statutul medical și legal al acestor consultații. Este o discuție tehnică și legală care trebuie diseminată rapid”, precizează Ovidiu Palea.

Camil Moldoveanu, CEO și fondator Reflex.Help, a prezentat propria-i tranziție de la statutul de pacient la cel de inovator în medicina de recuperare.



Pe scurt, povestea:

Am avut întotdeauna acest obicei de a analiza procesele, de a le structura. Am observat (din experiență proprie, în urma unei accidentări la genunchi, n.r.) că în clinicile de kinetoterapie nu se măsoară nimic.

Trebuia să aleg cine are dreptate între medicii de la care primeam sfaturi diferite. Au fost costuri foarte mari. În fiecare zi pierdeam jumătate de zi pentru a merge la recuperare.

Am început să vorbesc cu kinetoterapeuții să înțeleg de ce nu se oferă servicii mai bune. Am înțeles că nu e o problemă care se poate rezolva simplu. Fizioterapia nu s-a schimbat deloc în ultimii 50 de ani. Cabinetele arată mai bine, dar procesele sunt aceleași.

Am început să discutăm cu asiguratori din Europa. Populația îmbătrânește foarte repede și bolile apar din ce în ce mai devreme. Pe viitor nu vor mai fi doctori care să adrese toate probleme care vor apărea. Guvernul mută focusul de la a deconta fiecare ședință de fizioterapie la a deconta serviciul.

Noi nu știam mai nimic despre ortopedie, veneam din zona de IT. Ne-am dus către cel mai mare spital pe acest segment, din Berlin.

Am obținut un milion de euro finanțări. Produsul nostru este un set de senzori simplu de folosit. Se pun pe genunchi. Pacientul imediat ce-i folosește își poate vedea membrul afectat în trei dimensiuni. Dacă faci exercițiul corect îți numără, dacă îl faci greșit îți spune ce greșești. Avem sute de exerciții și putem acoperi toate tipurile de recuperări.

Ne-a fost foarte greu să convingem medicii. Acum avem mulți doctori din zona de ortopedie care colaborează cu noi.

Pacientul primește senzorii și avem o echipă de kinetoterapeuți care îi personalizează exercițiile și îl asistă pe perioada recuperării. Avem peste 400 de pacienți recuperați complet.

Ce facem este incredibil de dificil. Toată lumea vrea să inoveze, dar când există riscuri și cineva trebuie să își asume responsabilitatea rămân foarte puțini.

Am fost prin majoritatea acceleratoarelor din Europa. Acum suntem într-un accelerator înființat de Comisia Europeană.

