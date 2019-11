Valentin Lazea, demonstrație aritmetică a nesustenabilității legii pensiilor. ”Nicăieri în Europa nu există 40% despre orice creștere ar fi vorba”

de Victor Bratu , 27.11.2019

Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, consideră că prorogarea legii pensiilor este singura soluție ca deficitul bugetar să nu explodeze în 2020 și 2021. Valentin Lazea a oferit argumente în favoarea aplicării acestei propuneri și a avertizat: dacă se amână aplicarea acestei legi vor exista costuri politice, dar, dacă nu se amână aplicarea acestei legi vor exista imense costuri economice, care vor fi urmate de costuri politice.

Valentin Lazea a participat miercuri la conferința „Buget și fiscalitate 2020: dinspre politica oficială spre mediul de afaceri”, organizată de cursdeguvernare.ro cu sprijinul ASE și AMCHAM.

Economistul șef al BNR s-a concentrat în prezentarea sa pe efectul pe care îl produce legea pensiilor, despre care 99% din publicul din România nu înțelege dimensiunea problemei.

Valentin Lazea a explicat: Potrivit legii pensiilor, acestea cresc cu 40% într-un singur an. 40% este o cifră care in Europa nu există. Avem ca efect 3,6% PIB în acest an, 4,5% din PIB în 2020, 5,7% din PIB în 2021. Este numai efectul aplicării legii pensiilor, toate acestea în ipoteza ca nu va fi recesiune și vom avea o creștere robustă. Mai e ceva, in 2021 e prevăzută recolerarea pensiilor, o altă bombă cu fitil aprins, încă 1 pp din PIB. Asta e aritmetica curată.

Valentin Lazea a explicat că metodele vehiculate pentru creșterea veniturilor bugetare – eventuala taxare a pensiilor suplimentare, impozitarea pensiilor speciale, mai buna colectare a TVA, reducerea numărului de bugetari cu 5% – nu acoperă, aritmetic, deficitul produs de legea pensiilor.

Singura măsură de a ține deficitul sub control este prorogarea legii pensiilor. Toată legea pensiilor se bazează pe bani pe care statul nu îi are – fost concluzia lui Valentin Lazea.

Argumentele economistului șef al BNR: