USR îl cheamă pe Florin Roman în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a oferi explicații privind scandalul de plagiat în centru căruia se află ministrul Cercetării și Digitalizării. De asemenea, formațiunea cere demisia șefului Autorității Electorale Permanent, Constantin Mitulețu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu.

„Îl chemăm pe Florin Roman la ora Guvernului să explice cum va fi condusă cercetarea de un un om cu probleme de etică. Ar fi trebuit demis în secunda 2. Klaus Iohannis ar fi trebuit să aibă un cuvânt de spus când a fost numit”, a declarat luni Ionuț Moșteanu, purtător de cuvânt al USR.

Partidul invocă numele președintelui, întrucât acesta declara în luna iulie că plagiatul înseamnă furt intelectual:

Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

„Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat.

Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze la sancționarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acțiuni concrete și coerente pentru a preveni instituirea unei „culturi a plagiatului”, precum și pentru a evita compromiterea calității în procesul educațional și de cercetare.

Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate.

Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru.”