Sindicatul Europol, obligat de instanță să-și schimbe numele – la sesizarea Agenției europene Europol

Sindicatul Europol nu mai are dreptul să poarte acest nume, conform unei decizii a Tribunalului București ce interzice folosirea denumirii Europol și închiderea domeniu sindicateuropol.ro.

Hotărârea nu este definitivă și a fost pronunțată în dosarul deschis la sesizarea Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii Europol.

Sindicatul Europol și liderul Cosmin Andreica trebuie să plătească 3.560 de euro, cheltuieli de judecată, conform deciziei TMB:

”Obligă pe pârâţii Sindicatul Europol şi Andreică Cosmin la încetarea oricăror activităţi de încălcare a drepturilor de proprietate industrială aparţinând reclamantei, în orice formă în care s-ar realiza aceasta, în mod special prin oferirea de produse şi/ sau servicii sub denumirea „EUROPOL” sau a unei denumiri similare şi/ sau prin utilizarea denumirii „EUROPOL” sau a unei denumiri similare în cadrul activităţilor de publicitate, pe internet, prin intermediul presei, al numelor de domeniu, pe documente etc. precum şi să retragă din domeniul public şi să distrugă orice materiale/ produse/ referinţe la servicii care conţin sau sunt oferite publicului sub denumirea „EUROPOL” sau sub o denumire similară. Obligă pârâta sindicat Europol la îndeplinirea formalităţilor legale necesare pentru modificarea denumirii sale, astfel încât aceasta să nu mai conţină denumirea „EUROPOL” sau o denumire similară cu aceasta, în concordanţă cu petitul nr. 1 de mai sus, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Anulează numele de domeniu sindicateuropol.ro deţinut de pârâtul Andreică Cosmin şi obliga pe paratul ICI Bucureşti, în temeiul art. 34 din Regulamentul de înregistrare al domeniilor şi subdomeniilor la operarea anulării;

Obligă pe pârâţii sindicat Europol şi Andreică Cosmin, în solidar, la publicarea pe cheltuiala lor a dispozitivului hotărârii pe platforma online a două publicaţii de circulaţie naţională.

Obliga pe pârâţii sindicat Europol şi Andreică Cosmin la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 3560 de euro, echivalent în lei la data plăţii plus 300 de lei”, se precizează în sentință.

Sindicatul Polițiștilor Europeni EUROPOL este o organizație sindicală formată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

