Sindicaliştii de la Carrefour cer salarii mai mari invocând profiturile lanțului de retail

Membrii de sindicat din cadrul companiilor ce fac parte din Grupul Carrefour protestează luni, solicitând salarii mai mari, acordarea tichetelor de masă la valoarea maxim deductibilă şi a primei de transport. Sindicaliștii menționează în sprijinul solicitărilor lor performanțele înregistrate de grup în România, creșterea din 2023 fiind a doua din Europa.

Este primul protest al sindicatului Carrefour, afiliat Confederației cartel Alfa.

„Sindicatele din cadrul Grupului Carrefour: Sindicatul Salariaţilor Carrefour România, Sindicatul Market, Sindicatul Naţional Artima, Sindicatul Naţional Supeco, alături de Federaţia Sindicatelor din Comerţ, organizează o acţiune de pichetare a sediului companiei din str. Gara Herăstrău, nr. 4C. Principalele solicitări sunt: acordarea tichetelor de masă la valoarea maxim deductibilă şi acordarea primei de transport pentru angajaţii din toate formatele Carrefour”, se arată într-un comunicat al sindicaliștilor protestatari.

Protestul va fi susţinut în magazine de către toţi membrii de sindicat, prin purtarea unor bandane de culoarea albă, fără oprirea lucrului.

„Compania franceză Carrefour SA are rezultate financiare foarte bune în România, cu o creştere anuală de 7% a cifrei de afaceri, potrivit datelor companiei. Aceste rezultate se datorează în mare măsură efortului miilor de angajaţi care asigură aprovizionarea, aranjarea corectă a mărfurilor şi funcţionarea zilnică a magazinelor. Aceşti angajaţi sunt plătiţi în general la nivelul salariului minim sau în proximitatea acestuia. CNS cartel Alfa este alături de membrii săi şi le susţine revendicările. Contribuţia angajaţilor la prosperitatea companiei trebuie recunoscută în mod corect, prin condiţii de muncă şi venituri decente!”, se mai spune în document.

Liderul sindicatului a explicat că impozitarea cu 10% a tichetelor de masă, începând cu 1 ianuarie 2024, a făcut ca o parte dintre angajații Carrefour să câștige sub salariul 2.079 de lei net, cât este acum valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Carrefour Romania, „creştere remarcabilă”

„Anul 2023 reprezintă o bornă pentru Carrefour România – nu numai că am finalizat achiziția Cora, ci am obținut și o creștere remarcabilă de 7% a cifrei de afaceri de la an la an, cea mai mare creștere din regiune. Această realizare este o dovadă a forței și rezilienței operațiunilor noastre într-un mediu dificil, marcat încă de inflație,” declara Régis Moratin, Chief Financial Officer, Carrefour Romania, în februarie, la prezentarea rezultatelor grupului la nivel mondial.

