Segmentul 20-34 de ani: unul din cinci nu învață, nu lucrează, nu se intruiește pentru muncă

de Razvan Diaconu , 27.6.2019

Potrivit datelor publicate de Eurostat, România s-a situat în 2018 pe locul patru în UE la proporţia persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 de ani şi şi 34 de ani care nu erau angajate şi nici în formare profesională (prescurtat în engleză NEET – Neither in Employment nor in Education or Training).

Procentajul României e de 20,6%, adică mai mult de o persoană din cinci.

Cu valori mai mari decât noi la acest indicator s-au situat Italia (28,9%), Grecia (26,8%) şi Bulgaria (20,9%). Ceva mai jos apar Slovacia (20%) şi Spania (19,6%) – vezi graficul.

La polul opus, cu cele mai mici valori ale ponderilor persoanelor tinere care nu lucrează şi nu se instruiesc, apar Suedia (8%), Olanda (8,4%) şi Luxemburg (9,9%).

De puţin peste pragul de zece procente figurează Malta (10,1%), Austria (10,6%) şi Danemarca (10,9%). Ca referinţă importantă pentru noi, Ungaria (17,0%) şi Polonia (16,4%) încadrează media UE (16,5%). Această medie diferă, însă, considerabil între bărbaţi (12,2%) şi femei (20,9%).

România are o diferenţă aproape dublă faţă de media europeană între procentajele înregistrate pentru femei şi cele pentru bărbaţi (+16,1% faţă de +8,7%). Cu toate acestea, se situează undeva la mijloc faţă de statele din centrul Europei care au făcut parte din fostul bloc estic şi au aderat la UE, dintre care se remarcă Cehia (doar 4,6% la bărbaţi, dar 25,9% la femei) – vezi tabelul.

Aceste date arată că la bărbaţi suntem foarte aproape de media europeană ( doar +0,6 puncte procentuale), dar mai avem destul de mult de lucrat pentru a acoperi diferenţa la femei (+8 puncte procentuale faţă de media UE).

Totuşi, date fiind condiţiile regionale, apare mai fezabil să coborâm la bărbaţi sub media europeană, la fel ca Slovacia, Polonia, Ungaria sau Cehia.