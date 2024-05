Salariul minim creşte de la 3.300 la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie. O comparație cu alte state UE

Salariul minim pe economie brut va crește de la 1 iulie până la 3.700 de lei (față de 3.300 în prezent), adică 2.217 lei net, a anunțat premierul Marcel Ciolacu după ședința de joi a Consiliului Tripartit. Ar trebui să fie ultima majorare operată fără fundamentare tehnică, întrucât de anul acesta se aplică Directiva europeană privind salariul minim, ce impune instituirea unei formule de calcul care să țină cont de evoluția salariului mediu și de productivitate.

„De la 1 iulie, salariul minim va crește la 3.700 de lei brut. Totodată, vom menține până la sfârșitul anului facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de lei scutiți de taxe. Suntem în direcția corectă către implementarea salariului minim european. Aceasta este decizia luată astăzi, alături de sindicate și patronate, în Consiliul Tripartit”, a precizat Ciolacu.

Probabil, ultima majorare fără fundamentare pe indicatori

Ministerul Muncii a organizat, luni, consultări cu partenerii sociali pentru negocierea modului în care va fi stabilit salariul minim brut pe ţară garantat şi se va face transpunerea în legislaţia naţională a Directivei UE nr. 2041/2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

„Formula care va fi stabilită va ţine cont, printre altele, de nivelul câştigului salarial mediu brut şi productivitatea muncii. În plus, textul proiectului prevede că nu vor exista diminuări salariale, stimulează încheierea de contracte colective de muncă şi consolidează rolul pe care îl are dialogul cu partenerii sociali în stabilirea salariului minim. Directiva 2041/2022 urmează să fie transpusă în România în acest an. Actul legislativ al Uniunii Europene stabileşte că fiecare stat va avea nivelul venitului minim în funcţie de condiţiile sociale, financiare şi de evoluţia indicatorilor economici” a scris secretarul de stat în Ministerul Muncii Cristi Vasilcoiu,pe pagina sa de Facebook.

Salariul mediu brut pe economie a fost în luna februarie 2024 de 7.990 lei. În aceeaşi lună, 60% din câştigurile salariale brute pentru contracte de muncă cu timp complet s-au situat sub câştigul salarial mediu brut pe ţară.

Aproximativ 15% din salariaţii cu contracte de muncă pentru normă întreagă au salarii brute la nivelul salariului minim brut pe ţară.

Media celor mai mici 40% din salariile din România pentru normă întreagă a fost, în luna februarie a acestui an, de 3.362 lei, cu doar 62 de lei peste salariul minim.

La polul opus, pentru cele mai mari 10% din salarii, salariul mediu brut era în luna februarie de 37.375 lei, de zece ori mai mare decât salariul minim pe economie.

Noiembrie, termenul limită pentru aplicarea normelor Directivei

2024 este anul în care statele membre trebuie să finalizeze transpunerea Directivei UE privind salariul minim adecvat și să aplice normele, începând cu 15 noiembrie. În România, unde formula aleasă este ca salariul minim pe economie să se încadreze în cel puțin 50% din salariul mediu, cea mai importantă parte a directivei va fi respectată, în condițiile în care: Guvernul a aprobat un salariu minim de 3.700 de lei începând cu 1 iulie 2024, iar câștigul salarial luat în calcul la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.

Vor beneficia de majorarea salariului programată pentru 1 iulie aproape două milioane de salariați, ceea ce înseamnă peste 30% din totalul angajaților din țară, în contextul în care rata UE a acestor lucrători remunerați cu venitul minim pe economie este de aproximativ 11%.

Într-un studiu din 2023, Eurofound a constatat deja unele efecte ale aproprierii deadline-ului. „Valorile de referință orientative” stabilite în directivă (50 % din salariul mediu și 60 % din salariul median) sunt adoptate din ce în ce mai mult, fie în mod explicit introduse în legi sau în obiective (Belgia, Bulgaria, Irlanda, Slovacia, Spania), pe baza unor majorări efective (Croația, Germania).

Acolo unde guvernele nu au prezentat încă un mecanism, anul trecut au apărut solicitări și presiuni din partea sindicatelor, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Cehia, Grecia, Țările de Jos și România.

În țara nostră, sindicatele cer ca viitorul mecanism de stabilire a salariului minim pe economie să țină cont și de coșul de consum lunar, așa cum recomandă, fără a impune, și Directiva, ceea ce ar crește consistent valoarea acestui câștig minim garantat pe economie.

Una dintre cele mai mari creșteri în ultimul deceniu, dar tot penultimul loc în UE

La 1 iulie 2023, 22 din cele 27 de state membre ale UE aveau un salariu minim național, inclusiv Cipru (de la 1 ianuarie 2023).

Țările UE fără un salariu minim național au fost: Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia.

Salariile minime lunare variază foarte mult între statele membre, de la 399 euro în Bulgaria la 2.508 euro în Luxemburg, conform Eurostat.

România, deși a avut unele dintre cele mai importante majorări salariale în ultimul deceniu, se află în continuare pe penultimul loc, urmată de Bulgaria:

Astfel, România se află în Grupa 3, a țărilor UE cu un salariu minim național sub 1.000 euro pe lună.

Grupul mai include: Cipru, Grecia, Portugalia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Estonia, Slovacia, Croația, Ungaria, Letonia și Bulgaria. Salariul lor minim național a variat de la 399 euro în Bulgaria la 940 euro în Cipru.

