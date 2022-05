Viitorul proprietar al afacerilor grupului Renault în Rusdia a anunţat acordul dintre producătorul auto francez și Moscova permite Rusiei să fabrice Duster sub marca Lada.

„Consiliul de administraţie de la Renault Group a aprobat, în unanimitate, semnarea acordurilor pentru vânzarea totalităţii acţiunilor pe care Renault Group le deţine la Renault Russia către oraşul Moscova precum şi participaţia de 67,69% din acţiunile constructorului auto rus AvtoVaz către NAMI (Institutul Central de Cercetare şi Dezvoltare de Automobile şi Motoare)”, a informat proprietarul Dacia într-un comunicat de presă, citat de Digi24.

Renault îşi va transfera participaţia de 68% din acţiunile Avtovaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia, și integral uzian sa de lângă Moscova, în schimbul unei sume simbolice de o rublă.

„Astăzi am luat o decizie dificilă şi necesară, am luat o decizie responsabilă cu privire la cei 45.000 de angajaţi ai noştri din Rusia şi am protejat performanţele Grupului şi capacitatea noastră de a reveni în Rusia în viitor, într-un context diferit”, a declarat directorul general de la Renault, Luca de Meo.

Ministerul rus al Industriei şi Comerţului a anunţat şi el luni că activele din Rusia ale grupului Renault sunt în prezent în proprietatea statului rus, ca urmare a finalizării procesului de retragere a constructorului auto francez din Rusia. „Au fost semnate acorduri pentru un transfer de active ruseşti ale Groupe Renault către Federaţia Rusă şi guvernul de la Moscova”, a informat Ministerul rus al Industriei şi Comerţului într-un comunicat de presă.

Duster va purta emblema Lada

Rusia va prelua controlul asupra fabricilor producătorului auto francez Renault în țară și va resuscita o marcă auto din epoca sovietică, au declarat luni oficiali ruși, marcând prima naționalizare majoră a unei afaceri străine de la începutul războiului din Ucraina, scrie abcnews.go.com.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că orașul va aduce înapoi marca Moskvich pentru mașinile produse în fabrica din capitala Rusiei. Moskvich a fost o marcă auto importantă în Uniunea Sovietică, dar a intrat în declin abrupt în anii 1990 și a dispărut de pe piață la începutul anilor 2000.

De asemenea, Denis Pak, oficial rus din industria auto, a declarat că acordul cu Renault îi permite lui AvtoVaz să continue să fabrice Duster, dar sub marca Lada.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

***