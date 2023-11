Premierul, despre reforma administrativă: Nu trebuie să fie matematică, poate nu neapărat desfiinţăm

Reforma administrativă ”nu trebuie să fie matematică”, a declarat luni premierul Marcel Ciolacu. De aceea, reorganizarea administrației locale nu va însemna neapărat desființarea unor unități administrativ – teritoriale (UAT-uri), chiar dacă au sub 500 de locuitori, ci poate fi un transfer al unor activități, precum licitațiile, din aceste primării mici către consiliile județene.

România nu are o problemă macroeconomică, ci o problemă cu deficitul

”Provocarea mea este de a veni cu un buget în acest an, astfel încât dumneavoastră să vă puteți construi din februarie noile proiecte. Nu v-a confiscat nimeni nici un ban din fondurile administrației locale. România nu are o problemă macroeconomică, are o problemă în ce privește deficitul și prioritizarea cheltuielilor”, a spus premierul, luni, la Summitul Autorităților Locale.

Până la o reformă administrativă

Reorganizarea administrativă nu poate avea loc în 2024 și ar putea însemna și altceva decât desființarea unor UAT-uri, a explicat premierul, în fața liderilor locali participanți la reuniunea de luni:

”Până la o reformă administrativă, avem consiliile judeţene, avem preşedinţi de consilii judeţene cu aceeaşi stabilitate administrativă, pe patru ani de zile. (…) Cine ne împiedică ca localităţile sub 500 de locuitori, sub 1000 de locuitori, să nu aibă un serviciu de achiziţii în interiorul consiliului judeţean? E normal că în momentul acela poate asta este o soluţie mai bună decât să desfiinţezi. Şi fiindcă există acel patriotism local al fiecăruia dintre noi, unde te-ai născut, „domnule, cum să-mi desfiinţezi mie primăria?”. Trebuie să găsim soluţii. Poate nu neapărat desfiinţăm, dar anumite servicii, licitaţiile, să fie gestionate la nivel de consiliu judeţean, că de asta avem consilii judeţene. Şi cred că nu ar deranja pe nimeni acest lucru”.

