UPDATE / Președintele CJ și al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost reținut pentru o mită de 1,25 mil. lei

UPDATE Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost exclus din PSD, a anunţat sâmbătă preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

„Împreună cu colegii mei am luat trei decizii – excluderea domnului Dumitru Buzatu din PSD. Numirea ca preşedinte interimar al organizaţiei PSD Vaslui a vicepreşedintelui Dragoş Benea“, a anunțat Ciolacu.

Totodată, Tudor Buzatu, fiul preşedintelui CJ Vaslui, şi-a dat demisia din funcţia de secretar de stat la SGG, iar Gabriela Creţu, fosta soţie a şefului CJ Vaslui, a fost suspendată din partid.

„Am luat act din demisia din funcţia de secretar de stat a domnului Buzatu Tudor şi, de asemenea, am propus colegilor mei suspendarea din calitatea de membru PSD a doamnei Creţu Gabriela – senatoare”, a precizat Ciolacu.

UPDATE Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au informat că s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23 septembrie, în calitate de inculpat, a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru luare de mită, în cauză cerându-se arestarea preventivă pentru 30 de zile.

„În perioada 8 mai – 7 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru (…) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) sume de bani, reprezentând un procent de 10% din valoarea unui contract de achiziţie publică pe care acesta din urmă îl încheiase cu Consiliul Judeţean Vaslui şi care avea ca obiect reabilitarea şi modernizarea unor drumuri din judeţul Vaslui, astfel încât contractul să se deruleze în bune condiţii (plată facturilor). În context (…), la data de 22 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru ar fi primit suma de 1.250.000 lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante. Inculpatului Buzatu Dumitru i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”,

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Direcţiei Generale Anticorupţie şi din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române” precizează DNA, într-un comunicat de presă.

Știrea inițială:

Şeful Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, (PSD) a fost prins în flagrant, vineri seară, de procurorii anticorupţie, când primea 1,25 milioane de lei mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract.

Banii ar fi fost găsiţi de procurorii DNA în portbagajul maşinii lui Dumitru Buzatu, după ce acesta i-ar fi primit într-un restaurant, conform unor surse apropiate anchetei, citate de Agerpres.

Baronul PSD a fost adus sâmbătă în jurul orei 04,00 la audieri la sediul DNA Iași, după ce, în prealabil, procurorii anticorupţie au făcut percheziţii la locuinţa acestuia din comuna vasluiană Ştefan cel Mare. Ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

În cursul zilei de sâmbătă, Buzatu va fi prezentat Tribunalului Vaslui, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că va convoca sâmbătă, de urgenţă, Biroul Politic Naţional al partidului în format online şi va propune excluderea lui Dumitru Buzatu din PSD.

„Voi convoca mâine de urgenţă Biroul Politic Naţional în format online şi voi propune colegilor excluderea domnului Dumitru Buzatu din partid. Am spus întotdeauna că în mandatul meu toleranţa pentru faptele de corupţie este ZERO! Iar cei care nu înţeleg acest lucru nu au ce căuta în PSD”, a scris Ciolacu pe Facebook.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al PSD a recunoscut deteriorarea imaginii partidului. Întrebat dacă va afecta PSD acest scandal, purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Lucian Romașcanu, a declarat că „bine nu ne va face, asta este evident, dar atâta timp cât organele de control își fac datoria, domnul Buzatu a făcut o prostie și o infracțiune pe care organele de anchetă au dovedit-o, lucrurile nu mai pot fi comentate. Sigur, în planul imaginii, vom avea de suferit. În planul acțiunii, domnul Ciolacu este constant în decizii, coerent”, a spus Romașcanu, la Digi24.

Din 1992 până în 2000, Buzatu a fost deputat de Vaslui pe listele PDSR, iar între anii 2000 și 2004 a ocupat aceeași funcție din partea PSD. Ulterior, din 2004 până în 2012, politicianul social-democrat a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui, iar din 2012 până astăzi este șef al Consiliului Județean.

Avere de politician din cel mai sărac județ

Potrivit declarației de avere, Dumitru Buzatu deține 9 terenuri în Vaslui și Suceava, dintre care 4 sunt obținute prin vânzare-cumpărare, iar 5 prin „alte mijloace”.

Patru dintre terenuri sunt agricole și însumează peste 100 de hectare, alte două sunt forestiere, două sunt intravilane, iar un altul este încadrat într-o categorie nespecificată.

Totodată, 2 dintre aceste 9 terenuri sunt deținute în cotă parte, alături de soția sa și alte patru persoane.

Pe lângă acestea, politicianul mai are 5 imobile, construite în comuna Zapodeni, cele mai mari având 520 mp, 386 mp şi 196 mp, iar celelalte fiind sub 100 de mp. Buzatu mai are în proprietate două automobile, o șalupă și o rulotă. În ceea ce privește conturile, baronul PSD de Vaslui are trei conturi în bănci care totalizează circa 100.000 de lei și un credit scadent în 2026, în valoare de 205.202 lei.

În ceea ce privește veniturile încasate de Buzatu în 2022 – cele din calitatea de preşedinte de CJ, din pensia şi indemnizaţia de la Parlament pentru limită de vârstă -, acestea au totalizat peste 330.000 de lei, conform aceleiași declaraţii de avere.

Soția, senatoare; fiul, secretar de stat

Fosta soție a lui Dumitru Buzatu, Gabriela Crețu, este senator PSD din 2004, cu o întrerupere între 2008 și 2012. În CV-ul ei oficial scrie că a fost „profesoară de ştiinţe sociale – Grupul Şcolar Industrial nr. 1 Vaslui” din 1987 în 1990. În acele vremuri științele sociale se numeau de fapt „socialism științific”. Cei doi au divorțat în 2016.

Tudor Buzatu, fiul baronului PSD de Vaslui, ocupa o functie de secretar de stat in care a fost numit in ianuarie 2022 de Nicolae Ciuca. Buzatu junior a comparat familia Buzatu cu familia Brătienilor.

„Nu pot aștepta sa moară părinții ca să fac ceea ce imi doresc. Probabil, că a contribuit și faptul că sunt copilul părinților mei. Eu spun că într-o măsură mică”, a declarat Buzatu jr după numirea în funcție, la Radio Europa Liberă.

Șeful lui Tudor Buzatu este Marian Neacșu (PSD), care a fost condamnat definitiv in 2016 pentru că și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar.

