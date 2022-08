Banca Comercială Română (BCR) a înregistrat un profit net de 1,042 miliarde de lei (210,7 mil. euro) în primul semestru din 2022, după o creștere de 50,9% față de aceeași perioadă din 2021. Este rezultatul „unei performanțe operative îmbunătățite, susținută de continuarea creșterii puternice a creditării”, spune un raport emis de bancă luni.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 10 % până la mai mult de 52,6 miliarde de lei (peste 10,6 mld. euro) la data de 30 iunie 2022 față de 31 decembrie 2021. Creditarea companiilor a crescut cu 15,6%, față de decembrie 2021, până la 24 miliarde de lei, iar creditarea retail a sporit cu 4,6% până la aproape 28,2 miliarde de lei.

Creșteri mari au înregistrat, în S1 2022, și veniturile nete din dobânzi (+13,9% până la mai mult de 1,36 miliarde de lei sau 275,5 milioane de euro), ca și cele din comisioane (+17,6% până la 451,3 milioane de lei sau 91,2 milioane de euro.

Creșterea veniturilor din dobânzi a fost determinată „de un volum mai mare de business atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate împreună cu dobânzi mai mari pe piața monetară”.

Depozitele de la clienți au scăzut cu 2,7% față de 31 decembrie 2021, până la mai mult de 70,47 miliarde de lei (14 mld. euro). Depozitele retail au scăzut cu 3,8%, până la mai mult de 44,4 miliarde de lei, iar depozitele corporate s-au redus cu 0,1%, până la 24 miliarde de lei.

Credite noi de peste 13,1 miliarde de lei

„Reziliența clienților noștri din diferite sectoare de activitate ne este sursă de inspirație”, spune Sergiu Manea, directorul general (CEO) al BCR. „Continuăm să avem un rol activ și să sprijinim dezvoltarea sustenabilă a mediului antreprenorial, astfel încât să creăm și să protejăm locurile de muncă”, a mai declarat Sergiu Manea (foto).

Creditele noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi s-au ridicat la 5 miliarde de lei în S1 2022, în creștere cu 17,8% an pe an, „pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 42,8% și de credite de nevoi personale mai ridicate cu 22,7% an pe an”.

Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 18,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 10,2% an pe an la data de 30 iunie 2022.

Creditele noi pentru companii în valoare de 8,1 miliarde de lei în S1 2022, mai mult decât triplu față de S1 2021, dintre care un sfert sunt destinate investițiilor.

A fost înregistrat un avans record de 29,9% an pe an al stocului de finanțări corporate, datorită creșterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM și sector public.

În cadrul programelor de finanțare cu garanția statului dedicate sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM Invest, IMM Prod, Rural Invest, Garant Construct), BCR a aprobat 1.654 de credite în valoare totală de 1,4 miliarde de lei în S1 2022.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR leasing a crescut cu peste 15% în S1 2022, comparativ cu S1 2021, depășind valoarea de 3 miliarde de lei.

Accelerarea digitalizării

„BCR este prima bancă din România acreditată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României pentru procesul de deschidere a contului online pe platforma George”, potrivit băncii.

73% din creditele noi de nevoi personale în S1 2022 au fost acordate pe flux 100% digital, față de 44% în S1 2021.

Lansate în ecosistemul George în 2020 ca produse unice pe piața bancară, 75% din totalul cardurilor de credit și 73% din totalul produselor de tipul descoperit de cont sunt acordate în S1 2022 prin George.

Au fost înregistrate vânzări digitale record prin George – 98% din conturile de economii și peste 60% din depozite sunt deschise prin George, iar peste 58% din sumele de credit rambursate anticipat (total sau parțial) sunt operate prin intermediul aplicației.

În luna iunie au fost acordate primele credite de nevoi personale cu coplătitor, flux unic în piața de creditare digitală din România.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,5% în iunie 2022, în scădere față de 3,9% în decembrie 2021.



