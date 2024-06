Producători de panouri fotovoltaice. TOP 9 cele mai mari companii

Cei mai mari producători de panouri fotovoltaice sunt companii din China precum Tongwei, JA Solar sau Aiko, arată datele oficiale pentru anul 2022.

China domină producția mondială de panouri solare

Din 2017 până în 2022, livrările de panouri fotovoltaice realizate de primii 10 jucători de la nivel mondial au crescut de la 46 GW (gigawați) la 200 GW (gigawați), se arată în raportul „Solar Industry Update”, realizat de Laboratorul Național de Energie Regenerabilă din SUA, și publicat în aprilie 2023.

Cel mai mare producător de panouri fotovoltaice din lume

1. Tongwei, din China, este cea mai mare companie producătoare de panouri fotovoltaice din lume, în funcție de capacitatea livrată în 2022. În acel an, compania cu sediul central în Chengdu a furnizat panouri solare cu o putere totală de 38,1 GW, obținând un venit anual de 20,57 miliarde de dolari.

Compania are peste 50.000 de angajați în întreaga lume și este totodată unul dintre cei mai mari producători de siliciu policristalin din lume. În august 2023, Tongwei Group a făcut istorie, devenind prima companie de fotovoltiace inclusă în lista Fortune Global 500, se arată într-un articol publicat pe site-ul companiei de fotovoltaice Sunsave din Marea Britanie.

Producători de panouri fotovoltaice din China

2. JA Solar se află pe locul 2 în acest clasament al celor mai mari producători de panouri fotovoltaice din lume, furnizând panouri solare cu o putere totală de 36,2 GW în anul 2022. Având sediul central la Beijing, compania chineză are peste 32.500 de angajați, și desfășoară operațiuni în 8 țări. În 2022, JA Solar a raportat un venit operațional de 10,7 miliarde de dolari, compania având o cotă de piață de 23% în Europa.

Gama de produse JA Solar include panouri fotovoltaice cu eficiență mare, ca de exemplu seria DeepBlue 4.0/3.0, materiale folosite la fabricarea panourilor și baterii pentru stocarea energiei.

Cei mai mari producători de panouri solare din lume

3. Aiko este o altă companie din China care se regăsește în topul celor mai mari producători de panouri fotovoltaice din lume. Precum Tongwei și JA Solar, și Aiko a furnizat în 2022 panouri solare cu o capacitate de peste 30 de gigawați (30,7 GW în total).

După cum arată compania Sunsave, celulele solare din sticlă monocristalină ale producătorului chinez Aiko (de tip N – All Back Contact) au fost în mod constant apreciate ca fiind cele mai eficiente panouri solare din lume. Lansate în martie 2023, ele au o eficiență de 24% (eficiența unui panou fotovoltaic se referă la cât % din energia sub formă de lumină este transformat în electricitate de celulele solare din panou; eficiența celor mai multe panouri solare este de 16%-22%).

Aiko vinde nu doar panouri fotovoltaice, ci și invertoare solare, baterii pentru stocarea energiei electrice și programe specializate. În anul 2022, compania a avut o cifră de afaceri de circa 4,9 miliarde de dolari și peste 15.000 de angajați în toată lumea.

Foto: atimedia / pixabay.com

Cei mai mari producători de panouri fotovoltaice din lume

4. LONGi Green Energy Technology, cu sediul central în Xi’an, China, a exportat în anul 2022 panouri fotovoltaice cu o putere totală de 29,2 GW. În acel an, compania a avut venituri de 19,27 miliarde de dolari. LONGi are peste 60.000 de angajați în peste 30 de țări, și este specializată în tehnologia siliciului monocristalin. Compania are 7 fabrici în China, precum și unități de producție în țări precum Vietnam și Malaezia.

5. Jinko Solar este un alt mare producător de panouri fotovoltaice din China. Compania cu sediul în Shanghai a vândut panouri solare cu o putere totală de 23,9 GW în anul 2022, raportând venituri de 12,11 miliarde de dolari.

Jinko Solar are 14 fabrici în China, Malaezia, Vietnam și SUA, și produce o gamă largă de panouri fotovoltaice, precum și sisteme de stocare pentru uz casnic sau comercial.

Producători de panouri solare – Canada

6. Canadian Solar este singura companie din afara Chinei care a reușit să intre în top 9 cei mai mari producători de panouri fotovoltaice din lume. În 2022, compania cu sediul central în Guelph, Ontario, a livrat panouri fotovoltaice cu o putere de 16,8 GW.

Cu peste 20.000 de angajați în peste 30 de țări din lume, Canadian Solar operează unități de producție în Canada, China, Indonezia, Vietnam și Brazilia, mai notează Sunsave. Compania, care a obținut în 2022 venituri de 7,47 miliarde de dolari, produce atât panouri fotovoltaice, cât și invertoare solare și baterii pentru stocare.

Producători de panouri fotovoltaice – restul clasamentului

7. Trina Solar, cu sediul central în Changzhou, China, a livrat în anul 2022 panouri fotovoltaice cu o putere totală de 14,5 GW. Compania, care are peste 23.000 de angajați, produce panouri fotovoltaice, baterii de stocare, trackere solare. De asemenea, compania oferă servicii de management de proiect, de construcții și servicii de mentenanță a parcurilor solare. În 2022, Trina Solar a avut un venit de 12,5 miliarde de dolari.

8. SolarSpace. Fondată în anul 2011, compania din China a exportat în anul 2022 panouri fotovoltaice cu o putere de 11,6 GW. Potrivit informațiilor de pe site-ul propriu, compania deține 7 fabrici inteligente și mai multe baze de producție în China și Cambodgia.

9. Zhongli Talesun a livrat panouri fotovoltaice cu o putere de 9,8 GW în anul 2022. Talesun Solar, filială deținută în totalitate de Zhongli Group, a fost fondată în anul 2010, iar la ora actuală este unul dintre cei mai importanți producători de panouri fotovoltaice din China. Compania are peste 45 de sedii și filiale în peste 80 de țări. Până în prezent, a vândut panouri solare cu o putere cumulată de peste 36 GW, se arată pe site-ul oficial al companiei.

Foto: mb-bn / atimedia / pixabay.com

