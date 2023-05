Primul simulator european de reactoare modulare, inaugurat la Politehnica Bucureşti

Primul Centru de Explorare a Energiei (Centrul E2) din Europa care găzduieşte simulatorul camerei de comandă a reactorului modular mic (SMR) NuScale a fost inaugurat, vineri, la Universitatea Politehnica din Bucureşti. La acest centru vor fi formați specialiștii din regiune în domeniul SMR, conform unui comunicat al Politehnicii.

„Centrul E2, dezvoltat ca parte a programului Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST), o inițiativă a Guvernului Statelor Unite ale Americii, va contribui la realizarea obiectivelor României de a deveni un lider în ceea ce privește implementarea sigură a reactoarelor modulare mici în România şi Europa, precum și un hub de educație și formare a specialiștilor în domeniul SMR în regiune”, se arată în comunicat.

„Astăzi am inaugurat şi vom inaugura pentru întreaga societate un produs care nu este destinat doar unui grup mic de oameni. Repet, întregii societăţi. Un simulator care pune în faţa studenţilor, a profesorilor o activitate complexă ca şi cum am fi într-o centrală nucleară putând să folosim toate informaţiile dintr-o centrală nucleară. (…) Acest simulator e o decizie extrem de importantă nu doar pentru Politehnică, a venit cu acceptul şi cu sprijinul Guvernului României”, a declarat rectorul UPB, Mihnea Costoiu, citat într-un comunicat al instituției.

Este nevoie de resursă umană pentru proiectul de la Doicești

La inaugurare a fost prezent și Cosmin Ghiță, preşedintele Nuclearelectrica, companie care va deține prima centrală SMR din România, proiectată a fi construită la Doicești, cu șase module.

„Este un proiect care nu este al unei singure instituţii, ci necesită şi angrenează un întreg ecosistem care ne uneşte. (…) Ceea ce se întâmplă acum este o revoluţie în energetică. (…) O să avem mai mult electricitate curată. (…) Un program nuclear de succes nu înseamnă numai tehnologie şi o tehnologie de succes, nu înseamnă doar un soft şi un echipament, este nevoie de oameni bine pregătiţi şi resursa umană este ceea ce poate face un program a fi de succes sau nu”, a spus Cosmin Ghiţă.

În mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale şi E-Infra, proprietarul amplasamentului, au semnat un memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa.

Noua companie de proiect RoPower Nuclear SA, deținută în părți egle de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas, va genera peste 200 de locuri de muncă permanente în centrala electrică, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de munca în producție și va ajuta România să evite peste 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an.

Centrala electrică va folosi tehnologia NuScale Power Module a NuScale, singura companie SMR care a obținut aprobarea de proiectare de la Comisia de Reglementare Nucleară din SUA.

Costurile unei centrale similare, din Idaho, au urcat de la 5,3 miliarde dolari, la 9,2 miliarde

O centrală SMR urmează a se construi în Idaho, compusă tot din șase reactoare modulare mici (SMR) concepute și dezvoltate de compania americană NuScale.

Estimrea valorii investiției a fost majorată recent cu peste 75%, de la 5,3 miliarde dolari în 2020 la 9,3 miliarde dolari în prezent, din cauza scumpirii masive a materialelor și echipamentelor necesare, dar și a creșterii costurilor de finanțare pe fondul avansului dobânzilor, în condițiile celei mai mari inflații din Statele Unite din ultimii peste 40 de ani.

