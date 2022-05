Prima centrală de mini-reactoare nucleare NuScale va avea o capacitate de 462 MW și va fi la Doicești (Dâmbovița, foto), în locația fostei termocentrale. Centrala avea 6 module de timp SMR și împreună cu componenta de fotovoltaice, capacitatea instalată totală urmează să ajungă la 600 MW, potrivit declarației lui Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica (SNN), citat de Agerpres.

Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 milioane de dolari, primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021, în cadrul unui grant oferit de USTDA, spune un comunicat SNN.

„Amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a obținut toate calificările în ceea ce privește securitatea, fiind considerat adecvat în această fază, conform criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale”, potrivit sursei citate.

Tehnologia SMR (Small Modular Reactor) a NuScale folosește un modul NuScale Power Module™, cu apă ușoară, fabricat în întregime de companie, capabil să genereze 77 MW de electricitate.

NuScale Power și Nuclearelectrica (SNN) au semnat, în noiembrie 2021, un parteneriat comercial pentru instalarea în România a primului reactor modular de concepție americană.

De la cărbune la energie nucleară

Vechea termocentrala de la Doicești ardea lignit și avea o capacitate de 550 de Megawați, dar mai are infrastructura necesară unei noi investiții energetice, există conectarea la rețeaua electrică, conectarea la rețea regională de distribuție a energiei termice, precum.

S-au făcut studii de geodezie și contează și faptul că este amplasată într-o comunitate care are expertiză în domeniu – potrivit directorului Nuclearelectrica.

„Ceea ce facem acum este ca prin combinaţia dintre energia nucleară şi cea fotovoltaică să continuăm înlocuirea acelei capacități, care cu siguranță trebuie făcută, pentru stabilitatea rețelei și necesitățile noastre energetice, dar într-un mod mult mai curat și competitiv economic”, a spus directorul executiv de la Nuclearelectrica.

Marți și miercuri, la București, va avea loc Small Modular and Advanced Reactor Planning Workshop IV și va semna „un plan de lucru” privind colaborarea SUA – România privind SMR, potrivit agendei evenimentului, organizat de US Trade and Development Agency (USTDA).

Proiectul reactorului modular merge în paralel cu proiectul reactoarelor 3 și 4 de la centrala de la Cernavodă.

„Reactorul modular este un proiect între Nuclearelectrica și NuScale, proprietarul tehnologiei. Este vorba de un proiect care poate avansa mult mai repede, fiind un proiect româno-american. Reactoarele 3 și 4 sunt într-un consorţiu româno-francez-american-canadian. Lucrăm la modelul financiar, suntem aproape de finalizarea modelului financiar şi pentru reactoarele 3 și 4 şi când îl vom finaliza vom anunţa şi faza următoare la reactoarele 3 şi 4″, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Agerpres.



