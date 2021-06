Prețurile de producție ale ”fabricii lumii” au înregistrat cel mai mare ritm de creștere din 2008

de Alexandra Pele , 10.6.2021

Indicele prețurilor de producție din China a crescut cu 9% în mai față de mai 2020, o consecință a creșterii prețurilor materiilor prime, reiese din datele publicate de Biroul Național de Statistică.

Ritmul de creștere este cel mai rapid din septembrie 2008, când indicatorul marca un avans de 9,13%, potrivit CNBC.

Cu toate că procentul a depășit așteptările, media anticipațiilor analiștilor consultați de Reuters fiind 8,5%, efectul de bază nu trebuie ignorat. Indicele a consemnat o scădere de 3,7% în mai 2020, în contextul amplificării crizei de COVID-19.

Creșterea prețurilor materiilor prime reprezintă un motiv de îngrijorare pentru companiile din industria materialelor de construcții, fier și oțel, a explicat Gan Jie, profesor de finanțe și director academic pentru programe MBA la Cheung Kong Graduate School of Business din Beijing.

”Aceste companii sunt mai pesimiste. Ei văd o creștere foarte accentuată a costurilor și cred că aceasta se va menține până la sfârșitul anului”, a comentat ea, menționând că alte companii se așteaptă ca prețurile să revină la normal mai devreme. Prognozele au la bază sondajele realizate de echipa lui Gan Jie în rândul a peste 2.000 de companii chineze din sectorul industrial.

Sondajul inițial efectuat la sfârșitul lunii martie și aprilie a constatat că sentimentul de afaceri a rămas neschimbat în primul trimestru comparativ cu trimestrul anterior. Cu toate acestea, studiul a constatat că proporția companiilor care au raportat marja de profit brut sub 15% a crescut la aproximativ 70%.

”Cu siguranță se află la limită”, a comentat Gan. ”Câteva companii chiar au spus că nu pot accepta comenzi acum, deoarece cu cât produc mai mult, cu atât pierd mai mulți bani. Profitul lor net este în teritoriu negativ.”

În ultimele săptămâni, guvernul chinez a anunțat sprijin suplimentar pentru întreprinderile mici, în special pentru cele afectate de creșterea prețurilor materiilor prime. Impactul asupra IMM-urilor este ”destul de mare”, a admis Wang Jiangping, ministru adjunct al Industriei și Tehnologiei Informației.

El a precizat că marja lor de profit operațional, de 6% în primele patru luni ale anului, a fost cu 2 puncte procentuale mai mică decât cea a întreprinderilor mari – un decalaj în creștere.

Pe de altă parte, costurile consumatorilor privați au crescut doar ușor. Datele oficiale arată că indicele prețurilor de consum a crescut cu 1,3% de la an la an în luna mai, sub așteptările de 1,6%.

Producătorii chinezi mai sunt îngrijorați și de o scădere preconizată a comenzilor din străinătate, odată cu prăbușirea cererii pentru măști și alte echipamente medicale, exporturi care au contribuit la creșterea economică a Chinei în timpul pandemiei.

Tensiunile comerciale dintre SUA și China reprezintă la rândul lor motive de îngrijorare, tarifele vamale fiind în continuare în vigoare. În plus, blocarea acordului de investiții cu UE ridică noi temeri cu privire la evoluția activității economice.