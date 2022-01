Lucrarea de doctorat a premierului Nicolae Ciucă, „Dimensiunea angajării armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale”, nu are nicio relevanță academică și parte din ea (cel puțin 42 de pagini) a fost plagiată din alți autori, scrie jurnalista Emilia Șerca, în pressone.ro. Premierul neagă acuzația și cere verificarea tezei de către Universitatea unde a fost susținută, universitate ce-l are ca rector pe fostul său șef de cabinet Dorin Pleșcan.

Teza prim-ministrului are 138 de pagini și a fost susținutăă, în 2003, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” (UNAp).

Mai multe pagini din lucrarea sa au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali și fără să fi fost marcate cu ghilimele, așa cum cer normele academice și în acea perioadă.

Dincolo de conținutul copiat descoperit deja, nu este exclus ca o analiză bazată pe surse bibliografice extinse – de tipul unor documente interne ale departamentelor de Integrare Euro-Atlantică și Relații Militare Internaționale din Ministerul Apărării Naționale, invocate în teză – să dezvăluie și alte porțiuni de conținut plagiat, mai menționează PressOne.

Chiar și fără conținutul plagiat identificat, teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă nu are nicio relevanță academică. Nu are o metodologie de cercetare și nici o parte de cercetare, elemente obligatorii pentru o teză de doctorat.

Sursa principala a conținutului plagiat în teza premierului Nicolae Ciucă este reprezentată de două teze de doctorat, care ulterior au fost publicate în volum, și de alte două cărți.

Premierul cere să fie verificat de Comisia de etică de la UNAp, universitatea unde este rector fostul său șef de cabinet (și fost șef al Direcției doctrină din Statul Major al Apărării)

Generalul (r) Nicolae Ciucă neagă acuzațiile publicate de PressOne și susține că lucrarea respectă regulile și cerințele legale valabile în anul 2003.

Pentru a obține confirmarea onestității sale academice, premierul a solicitat o verificare a tezei de către Comisia de etică a universității la care a obținut titlul de doctor în științe, UNAp, subordonată Ministerului Apărării.

Dacă aceasta va considera că există probleme cu lucrarea, spune prmeierul, atunci Universitatea să solicite verificarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU).

CNATDCU este instituția care are dreptul de a cere retragerea unui titlu de doctor în științe, după ce stabilește verdictul de plagiat, conform legii.

„Consider că am realizat lucrarea conform cerinţelor legale existente la acea vreme şi, în consecinţă, am iniţiat solicitarea de verificare a acesteia de către Comisia de etică a UNAp – Instituţia Organizatoare de Studii de Doctorat, în acord cu prevederile legale în vigoare, în spiritul OMEC n.r. 5229/2020 din 17 august 2020.

În măsura în care vor mai exista semne de întrebare, UNAp va fi îndreptăţită să solicite verificarea de către CNATDCU – Comisia 26 – Ştiinţe politice, studii de securitate, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, precizează Nicolae Ciucă într-un comunicat.

Rectorul Universității este generalul de brigadă Pleșcan Dorin Corneliu (foto), care a fost numit rector în decembrie 2019, deși nu a predat niciodată anterior.

Dorin Pleșcan a fost, între ianuarie 2015 și iunie 2016, șef de cabinet al generalului Nicolae Ciucă, pe atunci, șef al Statului Major General.

Din 2017, Dorin Pleșcan a fost locțiitor al șefului Direcției Instrucție și doctrină din cadrul Statului Major al Apărării.

Pentru ca generalul să fie numit rector la această instituție de învățământ superior, Ministerul Apărării a trimis Ministerului Educației o adresă prin care cereau clarificări și modificări ale procedurii pentru desemnarea rectorului UNAp, conform unei declarații oferite de fostul secretar de stat în MEN Gigel Paraschiv, coleg de partid (PNL) cu premierul Ciucă.

Potrivit explicațiilor lui Gigel Paraschiv pentru publicația Gândul, Ministerul Educației nu a făcut altceva decât să răspundă unei solicitări venite de la Ministerul Apărării prin care se cerea „clarificarea” condițiilor de accedere în funcția de rector.

Florin Roman a demisionat din Cabinetul Ciucă din cauza plagiatului

Florin Roman a demisionat din funcția de ministru al Digitalizării, după numai 20 de zile de la numire, din cauza unui plagiat și a unor inadvertențe din CV-ul său.

După izbucnirea scandalului, premierul Ciucă i-a cerut lui Florin Roman să-și dea demisia și l-a anunțat că îl va remania dacă nu demisionează singur.

Președintele Klaus Iohannis, în iulie: Plagiatul reprezintă furt intelectual

Președintele Klaus Iohannis declara în luna iulie că plagiatul înseamnă furt intelectual:

„Așa cum am afirmat în numeroase ocazii, am toleranță zero față de orice abatere de la cultura integrității în mediul academic. Poziția mea față de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată!

Performanța și încrederea societății în mediul universitar și de cercetare sunt influențate decisiv de capacitatea instituțiilor abilitate de a rezolva credibil și cu celeritate suspiciunile de plagiat.

Combaterea fenomenului plagiatului nu ar trebui să se limiteze la sancționarea abaterilor de la normele de integritate ale scrierii academice, fiind necesare acțiuni concrete și coerente pentru a preveni instituirea unei „culturi a plagiatului”, precum și pentru a evita compromiterea calității în procesul educațional și de cercetare.



Plagiatul reprezintă furt intelectual și este inacceptabil ca, în fața unor probe concludente, persoanele acuzate să nu facă un pas în spate, după cum se întâmplă în democrații consolidate.

Pentru a progresa ca societate, instituțiile abilitate trebuie să-i sancționeze drastic pe cei care își însușesc ilicit munca intelectuală a celorlalți, dar și pe aceia care facilitează acest lucru.”