Demisie a preşedintelui Consiliului Naţional de Etică – după decizia de neplagiat în cazul ministrului Bode

Dacian Dragoș (foto), preşedintele Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării și-a înaintat demisia, revoltat de hotărârea de neplagiat pe care plenul CNECSDTI a pronunțat-o în cazul lucrării de doctorat a lui Lucian Bode.

Hotărârea a fost adoptată fără participarea reprezentanţilor UBB, contrazice flagrant atât etica cercetării promovată de Universitatea Babeş-Bolyai cât şi cea promovată constant până acum de CNECSDTI sub conducerea sa, explică Dacian Dragoș în demisia înaintată ministrului Cercetării.

În cazul tezei de doctorat a minsitrului de Interne nu pot fi acceptate soluţiile extreme de genul „tot ce a fost sesizat este plagiat” sau „nu este niciun plagiat”, menționează președintele CNECSDTI.

Dacian Dragoş nu a praticipat la votul plenului pe cazul ministrului de Interne, întrucât este preşedintele Comisiei de Etică a Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca, organism ce a concluzionat în 11 ianuarie că „suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate”, iar „abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”.

Comisia de Etică de la UBB i-a cerut lui Bode corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei. De asemenea, sesizează CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării „pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii”.

Consiliul Național de Etică: Teza lui Lucian Bode este o sinteză cu contribuție personală limitată, plină de erori de citare, dar nu este un plagiat

„CNECSDTI constată că domnul Lucian Nicolae Bode nu este vinovat de abaterea de la normele de bună conduită în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţifică, constând în plagiat”, este concluzia hotărârii ce îl scapă pe actualul ministru de Interne de acuzația de plagiat.

Hotărârea CNECSDTI a fost adoptată de plen joi, 18 mai, cu 18 voturi pentru și o abținere.

Demisia înaintată de Dacian Dragoș

”Vă rog să acceptaţi demisia mea cu efect din data de 1 iunie din calitatea de preşedinte şi membru al CNECSTDI”, a scris Dacian Dragoş în cerea de demisie adresată ministrului Digitalizării Sebastian Burduja.

El dă asigurări că până la 1 iunie va încerca să asigure finalizarea sesizărilor în lucru care sunt într-un stadiu avansat de analiză.

„Paragrafele copiate cuvânt cu cuvânt și fără ghilimele reprezintă plagiat”

”Chiar dacă cazul L. Bode a fost unul intens politizat, analiza tezei/cărţii trebuie să fie una simplă şi obiectivă:

1. Există evident exagerări în sesizarea iniţială de genul „traducerile din engleză trebuie puse între ghilimele”, deşi traducerea este deja o minimă parafrază. Autorul citat nu a scris în limba română ca să necesite ghilimele. Dacă este citată sursa, nu poate fi încadrat ca plagiat. Acest lucru a fost evidenţiat şi de Comisia de etica a UBB.

2. Dacă sunt paragrafe a căror sursă nu este citată sau paragrafe copiate cuvânt cu cuvânt din română fără utilizarea ghilimelelor, ne aflăm în prezenţa plagiatului”, argumentează Dacian Dragoş, citat de News.ro.

În opinia sa, Hotărârea Comisiei de etică a UBB a evidenţiat în mod echilibrat atât plagiatul, cât şi erorile de citare, prin urmare nu pot fi acceptate soluţiile extreme de genul „tot ce a fost sesizat este plagiat” sau „nu este niciun plagiat”, cum spune Hotărârea 40/2023 a CNECSDTI, referitoare la cazul Bode.

De asemenea, mai spune Dacian Dragoș, în demisie:

„Hotărârea 40/2023 este fără nuanţe, şi asta este inacceptabil, deoarece contrazice atât Hotărârea 1/2022 a UBB cât şi practica anterioară a CNECSDTI. Fiind indisolubil legat de universitatea mea şi de spiritul acesteia, nu pot să fiu de acord cu această dihotomie şi să acţionez diferit in împrejurări similare. Prin urmare, ar fi imposibil să menţinem o practică unitară la CNECSDTI în analiza unor sesizări viitoare, deoarece ar trebui să ignorăm mereu existenţa Hotărârii 40/2023”.

Dacian Dragoş precizează că a condus acest consiliu consultativ al ministerului în două perioade: 2016-2017 si din 2020 până în prezent şi că a preluat CNECSDTI cu peste 200 de dosare nerezolvate pe rol, iar printr-o muncă susţinută alături de colegi a reuşit să ajungă la 5 cazuri pe rol în prezent.

”Am întâmpinat dificultăţi în sprijinul acordat de-a lungul timpului de minister prin direcţia juridică (care a acţionat contrar intereselor ministerului şi a refuzat cu obstinenţă să reprezinte CNECSDTI în justiţie aşa cum cere legea), secretariatul tehnic, multă vreme nefuncţional, şi compartimentul de IT. Cu toate acestea, ne-am încăpăţânat să continuăm, iar unele probleme s-au rezolvat parţial (secretariatul), altele s-au cronicizat. Am crezut în datoria noastră de a analiza cu obiectivitate şi cu răspundere sesizările primite, în contextul în care activitatea în cadrul consiliului nu este activitatea de bază a membrilor. Menţionez aceste aspecte deoarece fără o reformă structurală şi funcţională a ministerului şi a compartimentelor acestuia activitatea consiliilor consultative va fi mereu problematică”, menţionează el, precizând că dincolo de dificultăţile întâmpinate în ultimii ani CNECSDTI este în momentul de faţă un organism consultativ perfect funcţional în sine, cu o componenţă foarte bună şi cu membri care se implică mai mult decât le solicită această poziţie de membru, nominalizând-o pe dr. Raluca Andone care asigura apărările in justiţie in locul Direcţiei juridice a ministerului.

”Am beneficiat în ultimii ani şi de sprijinul conducerii ministerului – ministru, secretar de stat, consilier ministru, sprijin care este însă umbrit de constanta incapacitate sau chiar lipsa de voinţă a compartimentelor interne ale ministerului de a-şi exercita atribuţiile legale”, afirmă preşedintele demisionar al consiliului.

