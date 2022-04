Premierul Ciucă și-a trimis purtătorul de cuvânt la piață: Masa de Paște costă ”800-900 de lei”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că l-a trimis pe purtătorul de cuvânt al Guvernului în piață, pentru a vedea care sunt prețurile și cât ar costa o masă de Paște.

„Am văzut bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei”, a precizat premierul, citat de Digi24. Prim-ministrul spune că prețurile ”nu sunt tocmai accesibile”, dar ele sunt fixate de ofertă.

Întrebat miercuri despre bugetul pentru masa de Paște, Nicolae Ciucă a afirmat:„Nu am fost la piață. Ieri, a fost purtătorul de cuvânt, l-am rugat să meargă să reprezinte guvernul. Am văzut prețurile, am văzut și bugetul pe care l-a stabilit, 800-900 de lei. Prețurile sunt, într-adevăr, nu tocmai la îndemâna oricui. Este o perioadă în care comerțul se face cum se face, sunt și anumite exagerări în ceea ce înseamnă fixarea prețurilor. Trăim într-o societate liberă unde prețul este fixat de ofertă”.

Întrebat despre pregătirile pentru masa de Paște, prim-ministrul a spus: „Sincer, soția se ocupă de toate aceste chestiuni. Nu am când, eu plec dimineața și mă întorc seara târziu”.

„Tot ceea ce mănâncă un om obișnuit”, a mai spus Nicolae Ciucă, despre masa de Paște pregătită de soție.



