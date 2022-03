Per ansamblu, salariile din România ”au bătut” la limită inflația în ultimul an și au fost cu 16% mai mari în valoare nominală decât cele din 2020, anul în care a izbucnit pandemia. În structură, însă, datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că angajații din multe industrii au o putere de cumpărare mai mică sau similară celei din urmă cu doi ani – un rezultat al revenirii inegale din pandemiei și al avansului rapid al prețurilor din ultima jumătate de an.

Salariul mediu net din România era în ianuarie 2022 de 3.698 de lei, în creștere cu 8,9% față de ianuarie 2021. În același interval, creșterea inflației a fost de 8,4%, reiese din datele INS. Cu alte cuvinte, creșterea reală a salariilor de la nivel național a fost de doar 0,5%.

Salariile pe sectoare și victimele inflației

Angajații din opt sectoare ale economiei naționale s-au confruntat fie cu o scădere a salariilor în ultimul an, fie cu o creștere reală negativă, respectiv o creștere a salariilor sub rata inflației, reiese din calculele CursdeGuvernare.

Dacă ne uităm la subdiviziunile acestor sectoare, din cele 47 de ramuri economice pentru care sunt furnizate date, 16 nu au ținut pasul cu inflația.

Trei ramuri, respectiv extracția petrolului, activitățile anexe extracției și producția cinematografică au raportat scăderi ale câștigurilor salariale nete față de anul trecut, de 15,3%, 0,8%, respectiv 0,2%. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a angajaților din aceste sectoare a scăzut cu procentele de mai sus plus 8,4% inflația.

Printre ramurile notabile ale economiei naționale unde creșterea veniturilor nu a ținut pasul cu creșterea prețurilor se numără fabricarea de mașini, utilaje și echipamente (creșterea salarială reală de -0,4%), cercetare-dezvoltare (-0,5%), intermedieri financiare (-0,7% la intermedieri și -0,5% la asigurări) și transporturi (-3,6% la transporturi terestre, -7,4% la transporturi pe apă și -2,6% la depozitare și activități auxiliare pentru transport).

Recuperarea pierderilor din pandemie

Angajații din domeniul transporturilor aeriene s-au bucurat în ultimul an de cele mai mari creșteri nominale de salarii, de circa 43,1%, până la 5.913 net în ianuarie. Avansul reprezintă însă o simplă revenire la veniturile de dinainte de pandemie. Comparând datele din prima lună a anului 2022 cu cele din ianuarie 2020, rezultă o creștere de doar 3,8%, în condițiile în care la nivelul întregii economii, salariile din ianuarie 2022 au fost cu 16% mai mari față de cele de acum doi ani. Dacă mai scădem și inflațiile din cele doi ani, creșterea se transformă în scădere.

A doua cea mai mare creștere nominală la nivel de ramură a fost raportată în rândul angajaților care realizează activități de editare (diviziunea 58 de coduri CAEN), a căror salarii au fost în 2022 cu 38,6% mai mari decât anul trecut. Aici creșterea s-a produs în mare parte în ultimul an, salariile fiind cu circa 34,2% mai mari față de ianuarie 2020, semn că au scăzut în anul izbucnirii pandemiei.

Angajații ce desfășoară activități de ”editare a produselor software” sunt incluși în această diviziune. Pe lângă aceștia, aici intră cei care se ocupă cu editarea cărților, a broșurilor, ziarelor și revistelor. Tot aici figurează și achiziția drepturilor de reproducere a conținutului și punerea la dispoziția publicului larg a conținutului în toate formele (tipărită, electronică, audio, internet etc): surse din piață explică această creștere prin faptul că forța de muncă adecvat calificată este sever deficitară.

Datele INS arată că în România există o singură ramură a industriei în care salariile erau mai mici în ianuarie 2022 decât în ianuarie 2020, respectiv extracția minereurilor metalifere, unde câștigul salarial mediul net se situa la 4.185 de lei, cu 0,4% mai puțin decât în 2020, dar cu 12,7% mai peste nivelul din ianuarie 2021.

Evoluțiile de mai jos sunt nominale, nu în termeni reali:

Ca sector, industria ospitalității a înregistrat cea mai mare creștere nominală a salariilor medii nete, de 18,2% în 2022 față de 2021.

Față de 2020, creșterea a fost de 13,5%. Salariile din HoReCa sunt în continuare cu peste 40% mai reduse decât media pe economie, pandemia adâncind decalajul.

IT&C este ramura economică mare în care salariile au cunocut cea mai mare creștere față de 2020, de aproape 25%, până la 7.662 lei net.



