Premierul Cîţu, despre restructurarea companiilor de stat: Oprim hemoragia banului public – este posibil ca unele să nu supravieţuiască

de Vladimir Ionescu , 6.2.2021

Companiile de stat cu pierderi care vor să beneficieze în continuare de subvenții de la buget trebuie să vină cu un program de restructurare care să arate că pot să fie pe profit în câțiva ani de zile, a declarat sâmbătă premierul Florin Cîțu, care a avertizat că unele dintre acestea s-ar putea „să nu supraviețuiască”.

“Sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public şi bătaia de joc asupra banului public. Cheltuielile cu subvenţiile, s-au dublat şi acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanţă mai bună a acestor companii, din contră, am văzut adâncirea pierderilor”, a declarat premierul.

El a precizat că aceste companii vor trebui să prezinte un plan de restructurare dacă mai doresc subvenţii, dând exemplu Tarom.

“Aşa că aceste companii de stat care au pierderi trebuie să vină cu un program de restructurare dacă vor să mai fie susţinute. Anul trecut am făcut acest lucru cu Tarom, se poate face acest lucru, multă lume a spus că nu se poate. Uitaţi-vă la Tarom, se restructurează, primeşte finanţare în continuare şi, la un moment dat, o să fie şi pe profit. Aşa vom face cu toate companiile de stat”, a precizat Florin Cîţu.

Prim-ministrul a avertizat că nu exclude varianta ca anumite companii sau manageri să nu “supravieţuiască” acestor reforme.

“Este posibil ca unele dintre ele să nu supravieţuiască sau unii dintre managerii care au administrat prost aceste companii în aceşti ani să nu supravieţuiască, dar ăsta este preţul pe care trebuie să-l plătească dacă vrem să mergem mai departe”, a afirmat Florin Cîţu.

Guvernul a identificat sporuri de 600 de milioane de lei

Întrebat despre bugetul pentru acest an, premierul a precizat că în patru ani cheltuielile cu personalul s-au dublat, la fel ca și subvențiile, fără însă să se constate și o dublare a performanței celor care lucrează în administrația publică.

Guvernul a identificat sporuri în valoare de 600 de milioane de lei. Florin Cîţu a dat asigurări că “multe dintre sporuri vor dispărea”.

“Sporurile sunt în jur de 600 de milioane de lei, ceea ce am indentificat în acest moment. La buget veți vedea exact cum vor arăta aceste sporuri”, a precizat el.