Populația Chinei scade pentru al 2-lea an consecutiv; măsurile Beijingului pentru creșterea natalității

Populația Chinei a scăzut pentru al doilea an consecutiv, iar numărul nașterilor a coborât la un minim similar datelor de la mijlocul secolului al XVIII-lea, anticipează demografii, în așteptarea datelor oficiale ce vor fi prezentate pe 17 ianuarie.

Numărul de noi nașteri în 2023 va fi sub 9,56 milioane, conform demografilor citați de Reuters, în timp ce demograful independent He Yafu prognozează, potrivit South China Morning Post, pe baza datelor oficale de la nivelul unro administrații locale, o cădere sub nouă milioane a nou-născuților din 2023.

În acest context, autoritășile de la Beijing încearcă să inverseze tendințele demografice negative ce se manifestă din 2016, când a început descreșterea ratei natalității, dar măsurile nu reușesc să abordeze cauzele profunde ale acestor fenomene, în special discriminarea femeilor mame în interiorul companiilor.

Oficial, doar 121.889 decese provocate de Covid-19

Populația Chinei a scăzut, pentru prima oară în 61 de ani, în 2022, când totalul a fost de 1,411 miliarde locuitori, față de 41,412 miliarde în 2021.

China a raportat Organizației Mondiale a Sănătății un total de 121.889 de decese cauzate de COVID, dintre care majoritatea ar fi avut loc după ce restricțiile au fost înlăturate. Organismul ONU a criticat Beijingul pentru subraportarea deceselor, pe care oficialii au negat-o în mod repetat.

Crematoriile aglomerate și presiunea asupra medicilor pentru a nu clasifica decesele ca fiind legate de Covid au alimentat suspiciunea cu privire la transparența datelor din China.

În iulie anul trecut, provincia chineză Zhejiang, care găzduiește 5% din populația țării, a raportat o creștere de 70% a incinerărilor în ianuarie-martie anul trecut. Datele nu mai sunt publice acum.

Un studiu realizat de Fred Hutchinson Cancer Center din Seattle a estimat excesul de decese la 1,87 milioane, față de ceea ce ar fi fost de așteptat în mod normal în ceea ce privește cauzele morților în rândul chinezilor cu vârsta peste 30 de ani, între decembrie 2022 și ianuarie 2023.

Zhou Yun, demografă la Universitatea din Michigan, este de părere că datele de săptămâna viitoare ar putea subraporta scăderea populației, pentru a ascunde amploarea impactului Covid-19.

„Raportarea datelor despre populație în China este o chestiune demografică, dar și un eveniment politic”, a spus Zhou Yun.

Scăderea populației vine în timp ce China se confruntă cu provocarea unei populații ce îmbătrânește rapid. Numărul persoanelor în vârstă de peste 60 de ani este de așteptat să urce de la aproximativ 280 de milioane, în prezent, la peste 400 de milioane (mai mult decât întreaga populație a SUA) până în 2035.

„Redresarea economică mai lentă decât se aștepta și incertitudinea viitorului în China joacă un rol mai mare” în fertilitate decât orice efect pozitiv care vine din ridicarea restricțiilor legate de COVID, a declarat Xiujian Peng, cercetător senior la Centrul de Studii Politice de la Universitatea Victoria din Melbourne.

Tinerii, tot mai reticenți în privința căsătoriei

Peste 51% din tinerii chinezu cu vârste între 25 și 29 de ani din China erau singure în 2022, comparativ cu 48,6% în anul anterior, relatează South China Morning Post.

De asemenea, rata necăsătoriților pentru categoria de vârstă de treizeci și ceva de ani a crescut, dar foarte ușor, în timp ce rata fertilității la femeile de vârstă fertilă – numărul de nașteri pentru fiecare 1.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani – a coborât de la 31,27 în 2021, la 30,22 în 2022.

Scăderea ratei fertilității din China a fost cauzată în mare măsură de o reducerea numărului celor născuți ca al doilea copil, care rată ce a coborât de la 13,48 la 9,58 la 1.000 de femei.

Un set de date care indică rate mai scăzute ale natalității în 2023 include scăderea ratei căsătoriilor din 2022, la cel mai scăzut nivel din anul 1979 încoace.

Căsătoriile sunt văzute ca un indicator principal al nașterilor în China, unde majoritatea femeilor singure nu pot accesa beneficii pentru creșterea copiilor.

Se așteaptă ca numărul căsătoriilor să fie mai mare în 2023, informează presa de stat, pe măsură ce restricțiile Covid-19 au fost eliminate, dar acest lucru nu va fi suficient pentru a atenua preocupările pe termen lung cu privire la scăderea și îmbătrânirea populației Chinei, spun demografii.

Autoritățile au emis o serie de stimulente pentru a încuraja cuplurile să aibă familii mai mari, după ce China a închis oficial, în 2016, la politica privind un singur copil.

Motivele pentru reticența tot mai mare de a se căsători și de a avea copii includ costul ridicat al întemeierii unei familii și căutarea diversității și individualității.

Demograful independent He Yafu a estimat că numărul nou-născuților din 2023 ar fi putut scădea sub 9 milioane. „Fără îndoială că 2023 va marca al șaptelea an consecutiv de scădere în ceea ce privește numărul de nou-născuți, din cauza unor factori precum mai puține femei la vârsta fertilă, un număr mai mic de căsaătorii înregistrate și motivația slabă pentru a avea copii”, a explicat specialistul.

Măsuri de stimulare a natalității, fără finalizare în reglementări

He Dan, directoarea Centrului de Cercetare a Populației și Dezvoltarii Chinei, a declarat că, în pofida investițiilor tot mai mari ale guvernului, este de nevoie de elaborarea de un sprijin mai concret pentru încurajarea natalității.

Autoritățile locale au anunțat diferite măsuri pentru a încuraja nașterea, inclusiv deduceri fiscale, concediu de maternitate mai lung și subvenții pentru locuință.

Serviciile de îngrijire a copiilor din China acoperă doar 7% din preșcolari, ceilalți fiind îngrijiți acasă. „Există și o nepotrivire între directivele guvernamentale și legile conexe”, a explicat He Dan. „Fenomenul discriminării de gen la locul de muncă, inclusiv sancționarea maternității, se înrăutățește,” a adăugat aceasta.

Președintele Xi Jinping a declarat anul trecut că femeile ar trebui să spună „povești bune cu tradiții de familie”, adăugând că este necesar să „participe în mod activ la o nouă cultură a căsătoriei și a nașterii”, pe care el a legat-o de dezvoltarea națională.

Pentru a opri descreșterea natalității, demografii au propus acordarea unor recompense pentru bunicii care ajută la creșterea nepoților și interzicerea pe rețelele sociale a conținului ce promovează viața de unul singur și fără copii.

