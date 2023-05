[P] Interviu – Alex Garciu – Spotawheel România / Tot mai multe persoane fizice privesc spre leasingul operațional: predictibilitatea costurilor, avantaje fiscale, flexibilitate

Interviu cu Alex Garciu, Sales Manager Spotawheel România

***

Se vorbește mult de extinderea lesingului operațional și spre segmentul persoanelor fizice, ca despre o schimbare de model de business în automotive. Care sunt avanajele acestei schimbări?

Leasing-ul operational, desi pana acum era eminamente destinat persoanelor juridice, prezinta beneficii importante si pentru pesoanele fizice asupra carora oamenii incep din ce in ce mai mult sa isi aplece atentia.

Aceasta schimbare a aparut din dorinta de a veni in intampinarea schimbarii modalitatii in care oamenii consuma autovehiculul. Segmentul persoanelor fizice care cauta flexibilitate, costuri lunare scazute, fixe si predictibile este intr-o continua crestere iar serviciul de leasing operational tocmai asta adreseaza.

Ce a stat la baza deciziei de a aduce Spotawheel și în România?

Pentru ca si romanii merita o masina mai buna! Validitatea modelului de business data de clientii din Grecia si Polonia coroborata cu ambitia Spotawheel de a deveni levierul schimbarii pe piata autovehiculelor rulate din Europa au condus la o decizie naturala de extindere a operatiunilor mai intai pe piata romaneasca, o piata apetitul oamenilor pentru masini rulate de calitate a fost mereu la un nivel inalt.

Care noutatea și/sau elementul diferențiator al Spotawheel față de ceilalți jucători din această piață?

Cu Spotmechanic am inteles cat de profunda este problema pe piata de masini rulate, cu Spotawheel o rezolvam. Cu cea mai stricta verificare de pe piata si credibilitatea mecanicilor nostri am castigat sustinatori infocati atat din domeniu cat si din afara lui. Cum ne diferentiem? Prin ceea ce consideram noi o “normalitate”: transparenta, onestitate si mai ales responsabilitate.

Oferim romanilor masini sigure, certificate si mai ales linistea ca au facut o alegere buna, ca au luat o masina pe care se vor baza ani la randul, unii poate chiar o viata intreaga.

Cum a fost primul an de Spotawheel in România?

Primul an a fost unul plin de aventura: am construit o echipa de oameni pasionati si priceputi, am legat parteneriate puternice si de durata iar in acelasi timp a trebuit, ca toata lumea de altfel, sa fim foarte atenti la toate evenimentele care se intampla in jurul nostru: pandemie, tensiuni economice sau conflicte armate.

Tot primul an in schimb poate fi catalogat drept unul in care am servit peste 1000 de romani care se bucura in acest moment de masina lor de calitate, in care am adus bucurie oamenilor ce au vrut sa fie siguri ca investia lor este una pe termen lung.

Ce servicii oferă Spotawheel în România la un an după lansare?

Serviciile oferite sunt dintre cele mai diverse: de la posibilitatea de a vinde masina veche atunci cand vrei sa iti cumperi un nou autovehicul, la inchiriere lunara sau pe un termen stabilit de la inceputul contractului, la finantarea masinii sau cumpararea ei in urma unui test-drive sau chiar si livrarea noului tau vehicul direct la usa ta.

Orice ai alege, toata experienta si expertiza intregii echipe Spotawheel vine la pachet cu noua ta masina rulata de calitate certificata.

Raportul de de inspectie in 200 de puncte precum si garantia de pana la 5 ani sunt doar 2 dintre elementele care fac parteneriatul Spotawheel – Client sa fie unul care doar incepe in momentul livrarii masinii.

Care sunt principalele avantaje ale achiziționării unei mașini second hand de la Spotawheel?

Credem cu tarie ca cel mai important avantaj este transparenta. Faptul ca oferim clientului atat o certificare a calitatii, un raport de verificare cat si o garantie de pana la 5 ofera consumatorului o liniste ca investitia lui este una pe termen lung.

Ce tendințe remarcați în piața auto locală și care credeți ca este trendul in viitorul apropiat?

Singura constanta in viata este schimbarea iar asta se vede din ce in ce mai pregnant si in industria auto care trece printr-o schimbare majora, poate cea mai importanta din istoria recenta.

In acest context oamenii sunt din ce in ce mai atenti cum isi cheltuie banii iar decizia de a achizitiona un nou vehicul devine una mai mult rationala si mai putin emotionala. Increderea ca masina rulata va fi una de calitate joaca un rol extrem de important iar din ce in ce mai greu cantareste si alegerea dealer-ului, nu numai vehiculul in sine.

Observam printre clientii nostri si nu numai, o tendinta de trata masina drept o investitie si aici isi gaseste locul serviciul de leasing operational care aduce clientilor o predictibilitate asupra costurilor, avantaje fiscale dar si o flexibilitate in a schimba vehiculul.

Ce obiective de business și planuri de extindere aveți în România pe termen scurt și mediu?

Obiectivul de business este si va fi intotdeauna clientul! Cu totii la Spotawheel realizam responsabilitatea pe care o avem atunci cand inmanam cheia unui client incat acea cheie deschide cutia cu vise la care unii oamenii lucreaza inca de copii.

Obiectivul nostru este schimbarea perceptiei asupra pietei vehiculelor rulate, sa aducem acele lucruri atat de rar intalnite: transparenta, incredere si mai ales calitate! Extinderea operatiunilor atat la nivel local cat si international va veni doar ca o consecinta naturala a lucrului bine facut.

***

Spotawheel este o companie originara din Grecia care isi propune revolutionarea pietei autovehiculelor rulate si nu doar pe cea romaneasca, ci pe cea europeana.

Oferim posibilitatea clientilor de a cumpara masina, de a o finanta sau de a utiliza autovehiculul prin serviciul de leasing operational, totul in conditii de incredere si siguranta.

Cum ne dorim sa facem asta? Prin ceea ce consideram noi o “normalitate”: transparenta, onestitate si mai ales responsabilitate. Oferim romanilor masini sigure, certificate si mai ales linistea ca au facut o alegere buna, ca au luat o masina pe care se vor baza ani la randul, unii poate chiar o viata intreaga.

***