Marian-Jean Marinescu / 19 ani în Parlamentul European – bilanț: 50 de dosare, 4 comisii, influență în abordarea rațională a Green Deal, expertiză pentru UE și România

Mi-aș fi dorit sa închei cei 19 ani de activitate în Parlamentul European cu votarea dosarului ”Cerul Unic European” săptămâna aceasta, când a avut loc ultima sesiune plenara de la Strasbourg.

După 11 ani de negocieri si 6 președinții rotative, am încheiat acest dosar, dar Consiliul, invocând chestiunea traducerii in limbile oficiale ale Uniunii, a amânat votul final pentru luna octombrie.

”Cerul Unic European” a fost un dosar delicat, dificil, pentru ca s-a lovit de interesele unor state membre și a puterii pe care organismele de control de trafic aerian o au in fiecare stat membru. Sunt însă mulțumit ca am reușit să obțin cat de mult am putut. Mă refer mai ales la menținerea unei prevederi foarte importante referitoare la Performance Body Review, o verificare, cu caracter permanent si profesional a planurilor de performanta ale controlorilor de trafic aerian.

O alta prevedere importanta este ținta pentru reducerea emisiilor, care nu înseamnă altceva decât zboruri mai scurte, zboruri directe si asta înseamnă de fapt, intre altele, cer unic european. Așadar, am încheiat acest dosar, probabil dosarul cu cea mai îndelungată durata de negociere din Parlament.

Însă în acești ultimi 5 ani am lucrat ca raportor al Parlamentului European, raportor de opinie sau din umbra din partea grupului PPE in peste 50 de dosare. Aceste aspecte, dar si altele din activitatea mea au fost luate în considerare de către Platforma EUmatrix.eu, care măsoară influența pe care deputații din Parlamentul European o exercita asupra politicilor UE.

Potrivit acestei măsurători, EUmatrix.eu m-a poziționat drept al doilea cel mai influent europarlamentar in ceea ce privește politicile de transport, intre primii 20 cei mai influenți europarlamentari in politicile de energie, respectiv buget si pe poziția 30 (din 705) in ceea ce privește activitatea in ansamblu.

Dar dincolo de faptul ca da, mă bucur ca activitatea mea este remarcata si apreciata, satisfacția mea vine mai ales din faptul ca am contribuit la conturarea unor prevederi de lege europene care vor fi, sper eu, un plus pentru parcursul evolutiv al Uniunii si vor aduce lucruri bune în viața cetățenilor.

M-am străduit mereu sa prezint, sa negociez si sa impun o poziție echilibrată în toate dosarele în care am lucrat, pentru ca industria europeană să rămână competitivă, capabila sa ofere locuri de munca pentru cat mai mulți specialiști, iar nivelul de trai al cetățenilor sa nu scadă.

Lumea întreagă se afla in schimbare: se renunță la combustibilii fosili cu toate consecințele pe orizontala si verticala, economice si sociale. Protejam natura pentru ca si copiii si nepoții noștri sa se poată bucura de aceste daruri ale Planetei Pământ, dar in același timp trebuie sa avem grija sa protejam si economia si locurile de munca, pentru ca doar așa vom putea avea bunăstare. Decarbonizarea industriilor este o mare provocare, presupune investiții uriașe, recalificarea forței de munca, regândirea parteneriatelor strategice cu partenerii noștri externi si un efort fantastic de reîntoarcere către propriile resurse, pentru ca am învățat ca dependentele de orice fel, mai ales cele de resurse vitale, cum sunt energia sau materiile prime critice, nu sunt bune.

Lansarea in 2021 a Pactului Verde are toate acestea în fundal. Legea climei si ambiția de a face din Europa un continent cu zero emisii de CO2, are acest raționament in fundal, dar si faptul, ca si celelalte mari națiuni industrializate fac la fel: China, SUA, Brazilia, merg în aceeași direcție.

Spre deosebire însă de acestea, noi avem o Rusie ostila ca vecina (Rusie care pana acum câțiva ani era principalul furnizor de gaz si petrol pentru multe state UE) și un război declanșat de Putin pe continent. Situația noastră este, așadar, mai dificila decât a Chinei sau a SUA. Pachetul de legi ”Fit for 55”, care pune in opera obiectivele Green deal, început in acest mandat va fi continuat si după alegerile din iunie, si o parte dintre textele adoptate vor fi rediscutate si revizuite, pentru adaptarea lor la realitățile din economie.

Sunt poate una dintre cele mai raționale voci din Parlament, care încă din 2021 am pledat pentru o abordare rațională, si nu pentru decarbonizare sau reînverzire cu orice preț. Legile din Fit for 55 vor avea consecințe asupra industriei, cetățenilor si costurilor. Ca orice schimbare va fi cu un pic de efort din partea tuturor, dar in final, sper ca rezultatul sa fie unul pozitiv.

In ce o privește, România are un rol important in UE din mai multe perspective. As sublinia întâi cat de importanta este apartenenta noastră la familia UE, care ne-a ancorat în spațiul european de democrație şi valori. Sunt un european convins si cred ca drumul european rămâne în mod legitim singura opțiune de prosperitate, stabilitate și dezvoltare pe termen lung a României. Beneficiile aduse cetățenilor și societății noastre sunt concrete și înseamnă îmbunătățirea vieții de zi cu zi, fie că vorbim despre piața internă, protecția mediului, digitalizare, libera circulație și oportunitățile de a studia, lucra sau trăi oriunde în Uniunea Europeană, fie despre finanțarea dezvoltării și a modernizării în multiple domenii, precum infrastructura, zonele rurale, energia, sectorul medical, educația.

Vorbind despre finanțare si bani europeni, o veste buna este ca România a absorbit 97% din fondurilor europene din exercițiul financiar 2014-2020, ceea ce înseamnă peste 23 miliarde de euro, in condițiile in care in 2021, România primise doar 11,8 miliarde euro din cele 24 de miliarde la care ar fi avut eligibila prin Politica de Coeziune.

Romania beneficiază așadar din plin de apartenenta la UE, tara se dezvolta constant, Pactul Ecologic conduce deja către o dezvoltare a acestor ramuri industriale, ecologice (fie ca vorbim de parcuri eoliene, de stocare de CO2 sau de producerea de autoturisme electrice sau baterii) iar din 2027 vom deveni si exportatori neti de gaz (o data cu începerea exploatării de gaz “Neptun Deep” din Marea Neagra).

Linia grupului politic PPE din care am făcut parte in ultimii 18 ani in Parlamentul European, va rămâne, sunt convins, una echilibrata si după alegerile din iunie, protejând interesele cetățenilor, ale industriei si agricultorilor.

