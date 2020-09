Oficial OMS: Pandemia nu s-a încheiat, consecințele sale pot fi mai grave decât orice film SF

de Iulian Soare , 17.9.2020

Pandemia de coronavirus și consecințele sale sunt mai grave decât orice Since Fiction și este abia la început, a declarat joi David Nabarro (foto), unul dintre emisarii speciali pentru Covid-19 ai Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Afirmația a fost făcută în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Comunelor, Marea Britanie, unde expertul în sănătate a precizat că situația actuală putea fi evitată dacă statele investeau în pregătirea pentru pandemii și tratau cu mai multă atenție alertele emise în ianuarie de OMS.

“Este o situație groaznică. O problemă de sănătate a scăpat de sub control și face ca lumea nu doar să intre în recesiune, ci și într-o contracție economică uriașă, care probabil ar dubla numărul oamenilor săraci, va dubla numărul celor subnutriți și va duce la falimentarea a sute de milioane de companii mici”, a avertizat David Nabarro, citat de The Telegraph.

„Este mult mai rău decât orice film SF despre pandemii. Acest lucru este cu adevărat grav – nici măcar nu am ajuns la mijlocul pandemiei. Suntem încă la început și începem să vedem ce pagube va provoca lumii. Și devine din ce în ce mai grav pe măsură ce intrăm în această fază în Europa, unde cazurile cresc din nou(…) Am învățat să trăim cu virusul în acest an, îl vom înțelege și vom putea găsi soluții, dar ne va lua destul de mult timp”, a mai spus expertul.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, averiza luni că Europa nu a scăpat de criza noului coronavirus – în timp ce numărul deceselor scade, numărul zilnic al noilr infectări este mai mare decât în vârful pandemiei.