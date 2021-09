Europa trebuie să investească 3.600 mld. euro pentru noile ținte de reducere a poluării, dar cu impact pozitiv dublu asupra economiei – studu

de Adrian N Ionescu , 5.9.2021

Decizia UE de a reduce, până în 2030, emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% (în loc de 40%) faţă de nivelurile din 1990, înseamnă investiţii de 3.600 miliarde de euro și ar avea un impact cumulat asupra PIB de peste 8.000 de miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de The European House – Ambrosetti și Fundaţia Enel.

Chiar și cu pachetul de politici europene „Fit for 55”, însă, „Europa va atinge noul obiectiv pentru 2030 în materie de surse regenerabile în 2043, ceea ce ar fi prea târziu. Capacitatea de a investi trebuie să crească în mod dramatic dacă vrem să fructificăm oportunitatea” spune studiul „Europen Governance of the Energy Transition”.

Trei probleme

Studiul arată că există trei probleme principale privind guvernanţa tranziţiei energetice în Europa: energia este o competenţă comună, a statelor membre şi UE, apoi există o nevoie în creştere de a pune în aplicare un nou sistem de aplicare „indirect” şi, în cele din urmă, este necesar să se consolideze noul mecanism de gestionare a obiectivelor ecologice.

Pentru a depăşi provocările evidenţiate mai sus, studiul propune: