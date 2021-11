Negocierile. Cum se pune problema, la ce să ne așteptăm

Ziua de miercuri a fost, oficial, prima în care PNL, PSD și UDMR au negociat viitorul program de guvernare. În pauze s-a mai negociat, desigur, și modul de împărțire a posturilor din viitorul guvern, guvern în care, este deja o certitudine, va crește numărul de portofolii.

La sfârșitul zilei, Florin Cîțu s-a arătat optimist că toate negocierile – chiar dacă public sunt încă anunțate destule chestiuni divergente, mai ales la capitolul fiscalitate – se vor încheia până duminică. În următoarele 3-4 zile, spune Florin Cîțu, președintelui i se va prezenta o soluție comună pentru desemnarea prim-ministrului, iar noul guvern ar putea intra la votul Parlamentului chiar săptămâna viitoare.

Din declarațiile oficiale se conturează soluția premierului cu mandat limitat (adică ocuparea funcției prin rotație de PNL și PSD, ba chiar și de UDMR), însă atât PSD, cât și PNL, par împăcate cu ideea că președintele Iohannis va fi cel care va decide în privința șefului Executivului.

Teme pentru modificarea Constituției – UDMR, purtătorul de mesaj

Președintele UDMR a fost cel care a oferite detalii în legătură cu teme discutate, dar mai puțin comunicate public. Între acestea, modificarea Constituției.

”Noi avem un sistem semi-prezidențial. În UE sunt 17 state cu regimuri parlamentare. Marea majoritate funcționează pe republică parlamentară. Asta înseamnă că președintele este ales de Parlament. Sigur, atribuțiile președintelui nu trebuie luate. Poți să dai atribuții în plus, poți să iei atribuții, nu asta e problema. Putem să mergem spre republică parlametnară, poți să mergi și spre republică prezidențială. Noi din 90 susținem republică parlamentară. Și în 2003 am susținut această idee. Președintele trebuie să fie un mediator eficient. Ideea este să fie ales de Parlament. S-ar putea să câștige cineva jumătate plus unu și nu trebuie să negociezi. Asta ar înseamnă o mobilizare mult mai mare la parlamentare.

Nu mi s-a părut în discuțiile cu PSD și PNL că pozițiile nu pot fi apropiate. Eu cred că dacă facem o majoritate peste 2/3, atunci reforma Constituției trebuie să fie una dintre aceste reforme. De aceea am ieșit eu să spun că e nevoie de o mare majoritate. Am avut aceste discuții cu PNL și PSD.

Senatul trebuie să fie ales pe o altă logică. Uninominal sau reprezentanții județelor/regiunilor și cu atribuții foarte diferite. Toate proiectele de lege se plimbă prin ambele camere. Senatul trebuie să rămână cu atribuțiile legate de controlul instituțiilor, de securitate, apărare, externe”, a afirmat Kelemen Hunor.

Prioritate zero: creșterea pensiilor și a salariului minim de la 01 ianuarie

Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că social-democrații propun unele măsuri pentru creșterea veniturilor statului.

„Prima întâlnire de azi a fost concentrată pe lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetățeni. Vedem cum scade nivelul de trai al românilor iar noi ne dorim să venim cu venituri în plus la bugetul de stat, nu doar să facem cheltuieli.

Ne dorim să creștem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie iar alocațiile să fie conform legii. Pentru asta, am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a crește veniturile statului”, a anunțat Sorin Grindeanu.

Veniturilor bugetare: PSD insistă pe cota progresivă și impozitarea luxului

Prima soluțiile propuse de PSD se numără taxarea luxului. ”Aici nu e un lucru pe care îl inventăm noi. Toate țările civilizate au o asemenea taxare a luxului. Vrei yacht? Plătești în plus.Vrei mașini de sute de mii de euro? Plătești în plus. E o intenție pe care am declarat-o azi, nu e niciun fel de impunere. Urmează să o detaliem și nu este o condiție pe care o dă PSD”, a afirmat Sorin Grindeanu.

”Tot pentru creșterea veniturilor, știm că România are cea mai mică rată de colectare la nivelul UE. Este un lucru care e absolut necesar să-l corectăm. Dacă vreți, putem să aplicăm și soluții pe care văd că le-au aplicat colegii noștri de la sud de Dunăre, care au adus experți străini și a crescut rapid rata de colectare.

E nevoie de un efort național pentru combaterea evaziunii fiscale. Este inadmisibil ca și acum la ani buni, vă dau un exemplu, scannerele pe care tot statul român le-a luat stau nefolosite iar contrabanda este în floare în România”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Parlament.

În ceea ce privește impozitarea luxului, prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur (membru al echipei de negociere a PNL) a declarat că liberalii ”nu vor să îi sancţioneze pe cei care capitalizează”.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a referit din nou la introducerea cotei progresive. Întrebat în legătură cu dorința PSD de a se renunța la cota unică în schimbul unui impozit progresiv, Florin Cîțu a spus că nu a fost discutat acest lucru dar că, indiferent ce decizie va fi luată, taxele nu vor crește.

PSD nu vrea eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții

Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, a anunțat, după discuțiile cu PNL pe capitolul economie al programului de guvernare, că social-democrații nu sunt de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții.

„Nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții. Impactul pe care l-am calculat și pe care toate aceste ramuri care au ținut în această perioadă economia României, ar fi unul care n-ar da cu plus”, a spus Sorin Grindeanu la Parlament.

În spațiul public apăruseră mai multe discuții despre eliminarea scutirii impozitului pe venit de care beneficiază angajații din IT, construcții și cercetare. Potrivit Ministerului de Finanțe această măsură ar aduce anual încă 600 de milioane de euro la bugetul statului.

PNRR prevede însă și eliminarea facilităţilor fiscale din construcţii care au fost introduse de către PSD în 2019.

Marcel Ciolacu anunță că va încerca renegocierea PNRR

În preambulul discuțiilor de miercuri, președintele PSD Marcel Ciolacu anunța marți seara, la televizor: ”Vom merge cu cei de la PNL la Comisia Europeană și vom negocia anumite capitole din PNRR. O spun cu toată sinceritatea: vom merge împreună și vom demonstra ce este sustenabil și ce nu este, ce ne angajăm, ce nu ne angajăm”, spunea Marcel Ciolacu, explicând modul în care PSD va găsi resurse financiare pentru majorarea alocațiilor și pensiilor.

Ideea a fost bagatelizată de Kelemen Hunor, care va spus că o asemenea inițiativă poate conduce la blocarea întregului program.

Pe de altă parte, în declarațiile oficiale, liderii PSD cer demararea urgentă a proiectelor din PNRR.

Schița viitorului guvern și principiile de împărțire a portofoliilor

În paralel cu negocierile tehnice, PNL, PSD și UDMR poartă discuții politice pe structura viitorului guvern. Împărţirea ministerele depinde în primul rând de ce partid va da premierul. În acest moment există consens pe cîteva principii:

noul Cabinet se va mări la cel puțin 20 de ministere

partidele care nu dau premierul vor deține câte o pozițe de vicepremier

cine va da prim-ministrului nu va putea lua Ministerul Finanţelor și SGG.

Ce poate apărea nou în ceea ce privește portofoliile:

Comunicaţiile vor redeveni minister, aparte de Ministerul Transporturilor, apare din nou ministerul pentru IMM-uri, domeniu gestionat în prezent de Ministerul Economiei. Cercetarea, care acum este minister independent, ar putea reveni în cadrul Ministerului Educaţiei. Secretariatul General ar putea fi organizat sub formă de minister și scos de sub autoritatea prim-ministrului.

UDMR propune înființarea unui Minister al Familiei, după model unguresc. Într-un interviu oferit Digi24, președintele UDMR Kelemen Hunor a confirmat: ”Se creionează 20-21 de ministere, nu are mare importanță.”

Numele premierului va fi decis de Cotroceni

PNL, PSD şi UDMR au mai discutat despre o rotaţie a premierilor, la doi ani de zile, precum şi despre o guvernare care să se întindă pe o perioadă mai lungă, de 7 ani, care să cuprindă şi următorul Legislativ. Ideea din urmă este susținută de PNL și de UDMR, dar nu este privită cu entuziasm de PSD.

În ceea ce privește poziția de premier, UDMR nu îi displace formula, la care chiar s-ar angaja. ””Este o soluție, nu am încercat niciodată. Se poate încerca, nu spun că este o soluție bizară. Aici ne-am blocat. PNL nu acceptă pe PSD să vină cu propunere de premier, PSD nu acceptă PNL cu propunere de premier. Ambele partide vor și să fie președintele partidului. S-a pus propunerea să fie o rotație în trei, se poate și premier independent. Era discuția să fiu și eu. Nu contează câte luni. Dacă începe UDMR, ceilalți sunt salvați pentru că după acea poate să vină și PNL și PSD. Problema este cine începe”, detalia miercuri Kelemen Hunor.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu a declarat, miercuri, cele trei partide, PNL, PSD şi UDMR vor merge cu o propunere de premier la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis. Întrebat dacă cele trei partide vor veni cu o soluție comună de premier, Florin Cîţu a spus: ”Vom găsi o soluţie între noi şi vom merge la consultări”. El a precizat arătând că preşedintele Klaus Iohannis va avea pe masă această propunere înainte de a desemna premierul.

Cîţu a declarat că speră ca până duminică să avem deja numele premierului şi ministerele împărţite, săptămâna viitoare putând fi dat votul în Parlament.



Și Kelemen Hunor a confirmat că intenția este aceea de formare rapidă a unei noi majorități. ”Când ne-am uitat pe agendă, cu toții am fost de acord că trebuie să facem guvernul repede. Dacă prelungești mult va muri și această încercare și rămâne o singură soluție: alegerile anticipate”, afirmă președintele UDMR.