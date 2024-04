”Cei 7 magnifici” de pe Wall Street au pierdut aproape 1000 de miliarde în 5 zile – Pierderi istorice la marile companii din tehnologie

Acțiunile Super Micro Computer Inc. și Nvidia Corp s-au prăbușit vineri la Bursa de pe Wall Street, cele două companii specializate în domeniul Inteligenței Artificiale (IA) conducând plutonul deprecierilor din sectorul tehnologic.

Producătorul de servere și echipamente destinate rulării de softuri IA Super Micro Computer a pierdut într-o zi 23% din valoarea de piață, cea mai mare scădere din august și a încheiat ziua la cel mai mic nivel din ultimele două luni.

Producătorul de cipuri Nvidia a căzut cu 10%, cea mai abruptă sesiune de scădere de la începutul pandemiei din martie 2020 și s-a încheiat sub media sa mobilă din ultimele 50 de zile, pentru prima dată din noiembrie. Deprecierea bruscă a șters aproape 212 miliarde dolari din capitalizarea companiei.

În ciuda scăderilor, acțiunile sunt mult mai sus decât anul trecut

Ambele companii specializate în IA sunt preferatele investitorilor dar rămân totuși cu mare pare din performanțele de până în prezent. Super Micro, deși a scăzut cu aproximativ 40% de la vârful din martie, păstrează o creștere cu 151% în acest an. Nvidia rămâne în creștere cu peste 50% în 2024. Dell Technologies Inc, care, la fel ca Super Micro, produce servere utilizate în AI, a scăzut vineri cu 3%, dar rămâne cu 50% în acest an.

„Oamenii păreau să creadă că tranzacțiile cu IA vor fi în creștere pentru totdeauna”, a spus pentru Bloomberg Dennis Dikk, trader la Triple D Trading. „Aceasta doar o corecție, o rotație a tehnologiei și a ideii că tranzacțiile cu tehnologie sunt sigure. În special cotațiile acțiunilor legate de IA se vând masiv”.

Super Micro a avut de departe cel mai mare declin al zilei dintre componentele S&P 500, un indice în care intrat chiar luna trecută și care a scăzut cu 0,9%. Cu toate acestea, sectorul tehnologic a condus declinul, extinzând tendința recentă de scădere. Indicele Nasdaq 100 a pierdut și el 2,1%, riscurile geopolitice contribuind la a patra săptămână negativă consecutivă.

Rezultatele financiare, mai mici decât așteptările

Scăderea a început vineri, după ce Super Micro a anunțat că rezultatele din trimestrul III 2023 vor fi publicate pe 30 aprilie. Cu toate acestea, nu a anunțat rezultate preliminare, așa cum a făcut în ianuarie, când rezultatele preliminare puternice au declanșat creșterea acțiunilor în 2024.

Super Micro nu a dat un „preanunț pozitiv, ceea ce este considerat a fi dezamăgitor”, a scris Wells Fargo Securities. Firma are o un rating egal pe aceste acțiuni.

Și traderul Dick a sugerat că acest lucru a contribuit la cădere. „Cred că dacă ar fi avut de gând să anunțe ceva pozitiv, probabil că ar fi făcut-o. Deci, este puțină îngrijorare.”

Săptămână de coșmar pe Wall Street

Pierderea de vineri de 212 miliarde de dolari din valoarea de piaţă a companiei de cipuri Nvidia a fost un nou record zilnic pentru Nvidia, mai mult decât cele 129 de miliarde de dolari din capitalizare pe care a pierdut-o pe 8 martie 2024.

A fost, de asemenea, a doua cea mai mare pierdere zilnică din istorie pentru o companie americană listată la bursă.

Apple a afişat o pierdere de 178 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă pe parcursul săptămânii, în timp ce Microsoft a pierdut 169 de miliarde de dolari în valoare de piaţă.

”Cei şapte magnifici” au pierdut 950 mld. dolari din valoare

Toate cele şapte mari acţiuni legate de tehnologie, cunoscute sub numele de „Cei şapte magnifici”, au înregistrat scăderi săptămânale ale preţului acţiunilor, în frunte cu Tesla, care a scăzut cu 14%.

Capitalizarea de piaţă a Tesla a scăzut cu 76 de miliarde de dolari în această săptămână, coborând compania în clasamentul celor mai mari companii americane. Producătorul de vehicule electrice a coborât joi sub Walmart Inc. şi vineri sub valoarea Exxon Mobil Corp., plasând compania pe locul 14. Înainte de această săptămână, nu mai valora mai puţin decât niciuna dintre aceste corporaţii din ianuarie 2023.

Amazon.com Inc. a pierdut 118 miliarde de dolari din valoarea de piaţă în această săptămână, în timp ce Alphabet Inc. a şters 41 de miliarde de dolari din capitalizarea sa. Valoarea de piaţă a Meta Platforms Inc. a înregistrat un declin de 68 de miliarde de dolari în această perioadă.

În doar cinci zile clubul celor şapte magnifici a pierdut 950 mld. dolari din capitalizare, aproape de 3 ori cât PIB-ul României.

Pierderile săptămânale ale capitalizării bursiere au fost mult mai abrupte decât recordul anterior de 872 de miliarde de dolari stabilit în ianuarie 2022, potrivit Dow Jones Market Data.

