Marcel Ciolacu: PSD își asumă să intre la guvernare

Partidul Social Democrat îşi asumă să intre la guvernare şi toate scenariile rămân deschise în continuare, a declarat, marţi, liderul PSD Marcel Ciolacu.

„Nu este prima oară când am spus că PSD îşi asumă şi în această criză să intre la guvernare. Vom vedea înspre ce direcţie duc lucrurile. (…) Am constatat că, după încă zece zile de criză, anumiţi lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un guvern minoritar, lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei, că indiferent dacă este un guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar”, a afirmat Ciolacu, la sediul PSD.

Întrebat care sunt condiţiile social-democraţilor pentru a intra la guvernare, Ciolacu a răspuns: „Toate scenariile rămân deschise în continuare şi cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă. Nu avem condiţii, nu am discutat. Vorbesc cu toată lumea la telefon, nu am nicio reţinere indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane”.

Întrebat dacă partidul a renunțat la ideea organizării de alegeri anticipate, liderul PSD a spus că „lucruriile nu se exclud”: „În primul rând, am constatat că după înc 10 zile anumiți lideri politici au spus că clar nu pot să treacă prin parlament un guvern minoritar, un lucru pe care l-am spus de la începutul crizei, că, indiferent dacă este un guvern PNL, USR, PSD, România nu are nevoie, în acest moment, de un guvern minoritar”.

Anunțul PSD apare în ziua în care premierul desemnat și-a depus oficial mandatul încredințat de președintele Iohannis pentru formarea unui guvern minoritar.

Decizia depunerii mandatului a fost luată luni seara în BEx PNL, președintele partidului, Florin Cîțu, anunțând că Biroul Politic Național va decide marți ”flexibilizarea” mandatului de negociere al următorului premier desemnat.

La rândul său, Nicolae Ciucă a declarat că, după naminalizare, a sperat că va reuşi să cristalizeze o soluţie politică, dar nu a reușit. Pentru discuțiile viitoare, el a făcut apel la partide pentru maturitate şi responsabilitate politică pentru a găsi o majoritate.

Președintele Iohannis urmează să convoace partidele parlamentare pentru a treia oară la consultări.