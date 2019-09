Klaus Iohannis: Niciun ministru nou nu va fi numit în guvern, decât după validarea în Parlamentul României

Președintele Klaus Iohannis a respins joi și cea de-a treia solicitare a premierului Viorica Dăncilă de numire a unor miniștri și a transmis public că nu va numi niciun ministru până când premierul nu se prezintă în fața Parlamentului și nu obține un vot favorabil schimbării structurii guvernamentale.

Declarația președintelui:

Doamna prim-ministru îmi cere o remaniere guvernamentală, îmi solicită eliberarea din funcție a unor miniștri și numirea a 6 miniștri. Acestă remaniere este neavenită, nepotrivită și o refuz clar.

Aș vrea să explic cum am ajuns aici: Am primit, la sfârșitul lunii august, o solicitare de remaniere, iar câteva ore mai târziu ALDE a anunțat public că părăsește guvernarea. În aceste condiții, Constituția solicită un vot în Parlament, acesta este motivul pentru care am refuzat prima solicitare.

După câtva timp, doamna prim-ministru îmi solicită numirea unor interimari. Am refuzat pe aceleași motive constituționale.

Acum, doamna prim-ministrtu vine, a treia oară, cu aceeași solicitare. Doamnă prim-ministru, vă spun direct și public: trebuie să vă prezentați în fața Parlamentului cu o solicitare de validare a Guvernului dumneavoastră. Plus că noua solicitare este cras neconstituțională, pentru că s-a anunțat și public, și în scris, că ALDE a părăsit guvernarea.

Se vede că dna prim-ministru se teme de un vot în parlament și încearcă să tragă de timp. PSD, într-un mod jalnic, se agață de putere, tergiversează o procedură explicată clar, în Constituție.

Repet: Niciun ministru nou nu va fi numit în guvern, decât după validarea în Parlamentul României.