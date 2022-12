Președintele Klaus Iohannis spune că a fost deazmăgit și supărat după decizia Consiliului JAI de a bloca aderarea României și Bulgariei la Schengen. Președintele anunță că ”va ridica problema” în Consiliul European, dar pare că o va face la nivel de principiu, nu pentru a cere o decizie politică a șefilor de state și de guverne UE..

Poziția președintelui apare la 4 zile după ce Consiliul JAI a blocat, în urma opoziției Austriei și Țărilor de Jos, extinderea Spațiului Schengen cu România și Bulgaria, moment în care Administrația Prezidențială a emis un comunicat scurt în care prezenta ”dezamăgirea” președintelui față de rezultatul Consiliului JAI.

Declarațiile au fost făcute luni, la Cotroceni, în conferința de presă comună cu președintele Elveției, Ignazio Cassis. După declarațiile celor 2 președinți, presa a fost invitată să pună întrebări.

Întrebat ce va face la Consiliul European și cine ”decontează” eșecul, președintele a răspuns:

”Votul din Consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți. Am fost dezamăgit și supărat după ce am primit rezultatul acestui vot. Această dezamăgire vine din faptul că noi de 11 ani ne străduim, negociem și sperăm să intrăm cu drepturi depline în Schengen.

După ce în decursul acestui an am avut câteva reușite notabile. Una dintre principalele piedici era existența mecanismului MCV și am reușit împreună cu Guvernul să ajungem în punctul în care Comisia a considerat că acest mecanism s-a finalizat și a fost ridicat.

Am reușit să convingem Olanda să își schimbe opinia față de România. Am negociat și am înlăturat și rezervele Suediei (…)

Austria a susținut timp de două săptămâni că spațiul Schengen nu poate fi extins pentru că sunt foarte mulți migranți, dar pentru Croația a știut să spună da… Acest mod de a face politică în UE nu poate să fie considerat pozitiv, este foarte clar că migrația e o problemă, dar e la fel de clar că România nu permite o migrație nelegală și nu e cauza ei.

România a primit un nu nemeritat pentru o chestiune pe care nu am cauzat-o. În politică nu contează dacă ești supărat sau frustrat sau bucuros. Noi suntem aleși pentru a rezolva problemele națiunii și asta voi face eu în continuare.

Sunt hotărât să duc lucrurile mai departe până când România devine membră a Spațiului Schengen. Asta nu va fi simplu. Cu certitudine voi ridica această problemă în Consiliul European.

Un noi vot va fi doar când se reunește iar consiliul JAI și e greu de crezut că în așa de puține zile va exista o schimbare de opinie la partea austriacă. Dar sunt convins că vom găsi soluții și la această problemă…

Dacă e momentul să căutăm vinovați? Cu siguranță lucrurile putea fi făcute altfel, dar e greu de înțeles cum, dacă cu două săptămâni înainte de vot o parte își schimbă decizia…

Voi reveni probabil de multe ori la această chestiune, următoarea discuție pe care o voi purta cu ziariștii va fi la Bruxelles, înaintea summit-ului, și cred că va dura puțin până găsim o soluție, dar integrarea României rămâne obiectiv strategic național și pentru mine, personal.”