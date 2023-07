Iancu Guda: Businessurile cu căminele de bătrâni – profit mediu de 47% și Randament de capital de 300% pentru acționari

Companiile care operează căminele de bătrâni și/sau cele pentru persoane cu dizabilități au abut cea mai intensă dezvoltare în ultimul deceniu, cu profituri în creștere și cu randamente solide pentru acționari – scrie Iancu Guda într-o postare pe contul său de Facebook.

Analistul prezintă și câteva grafice și tabele – pe care le redăm mai jos, alături de explicații.

Mai jos, postarea lui Iancu Guda și imaginile grafice despre acest business care a crescut spectaculos :

” Afacerile cu azile de batrani au cea mai mare crestere a venitului in ultimul deceniu si obtin printre cele mai ridicate rate de profit sau randament pentru actionari (“patroni”):

– cresterea numarului de azile x8

– cresterea venitului (cifra afaceri) x28

– profitabilitatea medie operationala = 48%

– randamentul capitalui investit = 300% / an

Am ajuns la aceste concluzii dupa o analiza de numai 2 ore. Situatiile financiare ale companiilor sunt publice, gratuit pe MFP (https://mfinante.gov.ro/…/per…/info-pj-selectie-dupa-cui)

Mereu am sustinut afacerile solide, profitabile, care genereaza valoare adaugata pentru societate, creeaza locuri de munca, platesc taxele, furnizorii si datoriile la timp. Toate acestea intr-un mod cinstit si corect, atat pentru partenerii de afaceri dar si, cel mai important, clienti. In cazul acesta, batranii si persoanele aflate in incapacitatea de a se ingriji. Daca toate aceste criterii sunt respectate, atunci marja superioara de profit este normala si reflecta un model operational bun, superior prin calitate, servicii si inovare.

Totusi, mai ales in contextul scandalului actual cu “azilele groazei”, cred ca unii indicatori ar trebui sa preocupe autoritatile responsabile. Spre exemplu, in Romania sunt 18 azile / centre sociale cu profit mediu net > 50%, venituri > 100k eur, care au in medie 3 angajati (!!!), jumatate sunt in Bucuresti si Ilfov. Nu insinuez ca toate acestea au probleme … dar nu poti sa nu te intrebi cum se obtin aceste cifre doar cu 3 angajati (???). Autoritatile ce fac? Se bazeaza doar pe ONG-uri si investigatiile jurnalistilor / economistilor? Si, daca oamenii responsabili nu isi fac treaba, atunci de ce nu sunt schimbati ? Considerati ca este FIRESC? ” – scrie Iancu Guda în postarea lui.

Mai jos, câteva grafice:

