Gaze Marea Neagră: Romgaz are 4 luni de exclusivitate în negocierile cu Exxon pentru participația la Neptun Deep

de Adrian N Ionescu , 18.6.2021

Romgaz (SNG) a încheiat cu Exxon Mobil un acord ce conferă companiei române dreptul de exclusivitate, pentru 4 luni, în negocierile privind preluarea subsidiarei gigantului american, care are 50% din concesiunea zăcământului de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră.

Altfel spus, ExxonMobil nu va mai negocia cu nimeni până la 15 octombrie 2021, potrivit unui raport SNG, trimis la Bursa de Valori București (BVB).

„La data de 17.06.2021, SNGN Romgaz SA și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul acordă Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă”, spune raportul SNG.

O tranzacție mult dorită

Balanța comercială externă pe gaze naturale a României depinde de exploatarea zăcământului Neptun Deep, cel mai bogat din zona comercială românească a Mării Negre.

Deja exporturile rusești de gaze au început să crească.

Rezervele zăcământului de mare adâncime offshore Neptun Deep sunt estimate la 42 – 84 de miliarde de metri cubi de gaze, adică de 4 – 8 ori mai mult decât producția anuală actuală a României.

Romgaz are zăcăminte onshore pe cale de epuizare și a depus o ofertă de preluare a participației Exxon în 31 martie, estimată la 900 de milioane de dolari, potrivit unor surse neconfirmate oficial.

Exxon a decis să iasă din asocierea cu OMV Petrom (SNP), cu care urma să exploateze Neptun Deep, după ce la prevederile nefavorabile ale Legii Offshore s-au adăugat și cele ale „Ordonanței lăcomiei” (OUG 114 / 2018), considerate ostile de mediul de afaceri.

Ulterior, Romgaz și-a declarat intenția de a cumpăra participația Exxon, întâmpinată favorabil de OMV Petrom, care ar urma să devină operatorul (principal) al exploatării, datorită experienței sale offshore.