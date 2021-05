Exploatarea gazelor din Marea Neagră va începe în 2 ani sau niciodată – vicepreședinte ANRE

de Adrian N Ionescu , 11.5.2021

Producţia de gaze din Marea Neagră trebuie să înceapă în doi-trei ani, altfel va fi prea târziu şi nu vom mai putea scoate niciodată acele resurse, potrivit lui Zoltan Nagy-Bege (foto), vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE).

„Nu ne permitem luxul să amânăm investiţiile în exploatarea gazelor din Marea Neagră, impactul asupra economiei ar fi uriaş. Predicţia mea este că dacă nu începem exploatarea în doi, maximum trei ani, nu va exista niciodată o producţie de gaze în partea românească a Mării Negre“, a spus vicepreședintele ANRE, la o conferință organizată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), citat de Agerpres.

Unul dintre motivele pentru care România ar putea rata exploatarea la timp a resurselor din Marea Neagră este faptul că legislaţia europeană se schimbă foarte repede, în defavoarea combustibilor fosili.

„Piaţa se schimbă şi mai repede, iar noi trebuie să putem reacţiona la fel de repede. Altfel, eforturile noastre vor fi tardive şi fără niciun rost”, a argumentat Zoltan Nagy-Bege.

Nu este primul avertisment de acest fel, dar pare cel mai sever. La jumătatea luni aprilie, Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a atras atenția că exploatarea resurselor din Marea Neagră va deveni nerentabilă dacă investițiile încep după anul 2022.

Acum, ANRE spune că nu doar investițiile ci chiar producția trebuie să înceapă peste doi ani. Ministrul Energiei a promis că exploatarea va începe în 2025.

Operațiunile sunt condiționate de modificarea Legii Offshore, ale cărei prevederi au nemulțumit companiile petroliere, determinând Exxon Mobil să ia decizia de a-și vinde participația la cel mai bogat perimetru cunoscut, Neptun Deep, cu rezerve estimate oficial între 42 și 84 de miliarde de metri cubi de gaze naturale.

De asemeni, mai este necesar ca Romgaz să reușească să cumpere participația Exxon Mobil.

Presiune pe schimbarea Legii Offshore

„Trebuie să vedem cadrul legal în vigoare pentru a putea dezvolta aceste proiecte, la fel şi regimul fiscal”, a spus Christina Verchere (foto), director general (CEO) la OMV Petrom, la aceeaşi conferinţă, punând presiune pe autorități, care promit schimarea legii offshore de mai bine de un an.

Și din acest punct de vedere 2021 este un an esenţial pentru producţia de gaze din Marea Neagră, potrivit șefei OMV Petrom, companie care are o participație de 50% la Neptun Deep.

„România este o ţară cu o vastă tradiţie în resursele energetice şi trebuie să joace un rol esenţial în tranziţia energetică, iar gazul natural are o importanţă deosebită. De asemenea, cred că este nevoie de un context local favorabil. Timpul nu este de partea noastră şi am rămas în urmă. Aşa că 2021 este un an crucial”, a spus Christina Verchere, care este şi vicepreşedinte al FIC.

Christina Verchere a avertizat din nou, că România va depinde din ce în ce mai mult de importuri, fără gazele din Marea Neagră.

„Este vorba de securitatea energetică. Importurile vor creşte până la 40% până în 2030. Timpul este esenţial. Putem aduce gaze, dar vom plăti taxe în alte ţări, angajaţi în alte ţări. Investiţiile în Marea Neagră aduc beneficii uriaşe ţării: locuri de muncă, efecte multiple“, a spus Christina Verchere.