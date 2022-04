O acțiune internațională de strângere de fonduri a generat angajamente de 10,1 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina și în special refugiații, a anunțat sâmbătă, la Varșovia, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Euronews.

Evenimentul, numit „Stand Up For Ukraine”, a strâns 9,1 miliarde de euro, la care se adaugă donaţia Comisiei și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), de un miliard de euro.

Din suma colectată, 4,1 miliarde de euro sunt donaţii de la guverne, companii şi persoane fizice. Suma va fi distribuită în mare parte prin intermediul autorităţilor ucrainene sau al Naţiunilor Unite.

Alte 5 miliarde de euro sunt credite şi granturi de la instituţiile financiare ale Uniunii Europene, inclusiv un program un valoare de 4 miliarde de euro pentru locuinţe, educaţie şi asistenţă medicală pentru refugiaţii care sosesc în ţările membre UE.

Convocat de von der Leyen și prim-ministrul canadian Justin Trudeau, evenimentul a avut scopul de a determina liderii politici și celebritățile globale să ofere finanțare și alte donații pentru poporul ucrainean.

„Am fost ieri la Kiev și am vizitat Bucea. Nu există cuvinte pentru oroarea pe care am văzut-o la Bucea, chipul urât al armatei lui Putin care terorizează oamenii. Și am atât de multă admirație pentru curajoșii noștri prieteni ucraineni care luptă împotriva acestui lucru. Ei duc războiul nostru”, a spus von der Leyen.

România este alături de copiii, femeile şi civilii care suferă din cauza războiului, a spus şi premierul Nicolae Ciucă, în cadrul evenimentului.

„Guvernul României este alături de Ucraina, de milioanele de copii, femei şi civili care suferă din cauza războiului. Sunt vremuri pentru solidaritate, curaj şi umanitate. Este timpul să dovedim puterea bunătăţii din sufletele noastre. Cu toţii sperăm la pace, dar până atunci suntem cu toţii alături de Ucraina”, a spus el.



Bono, Oprah Winfrey, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Madonna, Billie Eilish şi Katy Perry se numără printre celebrităţile care au răspuns apelului.

Începând din 24 februarie, peste 4 milioane de persoane au părăsit Ucraina pentru a se adăposti în Uniunea Europeană, în timp ce alte 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul ţării, potrivit Comisiei Europene.