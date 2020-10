Eurosfat 2020, ziua a 5-a: Cum poate fi accelerată digitalizarea administrației publice în România

de Raluca Florescu , 16.10.2020

Cum trebuie să colaboreze decidenții politici și sectorul privat pentru o grăbi transformarea digitală a administrației publice în România? Este principala întrebare la care au încercat să ofere un răspuns parcipanții la dezbaterea „România Digitală. Regândind societatea după COVID-19”, vineri, în cadrul evenimentului Eurosfat 2020.

Speakerii acestei sesiuni au fost Victor Guzun, expert digitalizare fundația Friedrich Naumann, Sabin Sărmaș – președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Oleg Roibu – director juridic și politici publice, Emag, Răzvan Atim – Manager General pentru estul Europei UiPath, Veronica Ștefan – fondator și coordonator Digital Citizens Romania. Iată principalele declarații.

Victor Guzun – Statele digitalizate au făcut față mult mai bine pandemiei

Victor Guzun, expert digitalizare fundația Friedrich Naumann: Estonia, cea mai digitalizată țară din Uniunea Europeană, a început acest proces în urmă cu mulți ani. De exemplu, în Estonia, nu te poți căsători sau divorța decât online. Aveau singură restanță în materie de digitalizare – tranzacțiile imobiliare – între timp s-a rezolvat și asta. Dacă până la pandemie soluțiile de digitalizare reprezentau ceva de care se ocupau specialiștii, acum acesteau au devenit o necesitate și au fost implementate în multe domenii. S-a demonstrat că statele care au fost digitalizate au făcut față mult mai bine pandemiei. Digitalizarea a generat economie de bani, de timp și resurse. Digitalizarea nu înseamnă doar că scade cantitatea de hârtie folosită. De exemplu, în Estonia, doar din utilizarea semnăturii digitale s-au realizat economii de 2% din PIB, echivalentul cheltuielilor de apărare. De asemenea, votul online aduce economii importante. Pentru un vot online cheltuielile sunt de 9 ori mai mici decât pentru un vot fizic.

Câteva învățăminte din exemplul Estoniei: trecerea în format digital îmbunătățește guvernarea per ansamplu, de exemplu soluțiile de e-Medicină și e-Poliție pot salva vieți, digitalizarea conduce la reducerea corupției, o soluție de digitalizare se dezvoltă cel mai bine de jos în sus, pornind de la nevoile cetățenilor, digitalizarea trebuie să respecte principiul once-only (statul trebuie să solicite o singură dată anumite informații de la cetățeni).

Sabin Sărmaș – Până la finele anului am putea semna un contract pentru cloud guvernamental

Sabin Sărmaș – președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României – Exemplul Estoniei trebuie să ne inspire și pe noi. Putem să devenim economia digitală europeană care accelerează cel mai repede, avem un mediu de business capabil să implementeze noile tehnologii, avem o Europă cu soluții la cheie, pe care le putem implementa, avem o voință politică. Cel mai nou aspect cu care ne confruntăm este educația digitală. În câțiva ani, sper să atingem și aici targeturile propuse.

În ultimul timp, statele și-au actualizat foarte repede politicile, iar Europa începe să înțeleagă că trebuie să ne adaptăm repede, să trecem rapid spre smart government. Estonia a reușit să devină o guvernare bazată pe date. Cam asta trebuie să fie strategia.

În pandemie, leadershipul la nivelul instituțiilor publice a înțeles că nu putem evita digitalizarea. De exemplu, semnătura electronică a devenit o obligativitate de unde anterior era o excepție. Unele servicii ce erau doar offline, acum sunt doar online. Pandemia a dat și un imbold acestui proces de aprofundare a competențelor digitale.

Legat de proiectele ample pe care le derulăm… Cred că până la finalul anului vom semna un contract de cloud guvernamental. România va avea o abordare cloud first, iar economiile la buget vor fi semnificative.

Oleg Roibu – Înainte de pandemie, digitalul nu era văzut ca o alternativă

Oleg Roibu – director juridic și politici publice, Emag – Decalajul între România și Europa rămâne mare, dar creștem rapid an de an și situația s-ar putea să se schimbe. Am observat că digitalul nu era văzut ca o alternativă până la pandemie. Există toți parametri pentru a avansa și noi în această direcție. Avem companii de tehnologie care si-au dovedit capacitatea de a crea valoare și există și deschidere din partea acestor companii petru a împărtăși experiența acumulată de-a lungul timpului. Este rolul statului să încurajeze folosirea de semntură electronică de toate tipurile. Se poate, există resurse, există intenție doar că lucrurile trebuie să se întâmple mai rapid.

Răzvan Atim – Faptul că suntem cu anumite procese de digitalizare în urmă poate fi un avataj – putem porni de la ce s-a implementat cel mai bine până acum

Răzvan Atim – Manager General pentru estul Europei UiPath – Partea pozitivă a crizei COVID a fost că a accelerat digitalizarea. A transferat biroul fizic în birou virtual. Estonia este un exemplu dar trebuie să ne raportăm la bucătăria proprie. Din punctul meu de vedere, până să se stabilească un program național de transformare digitală cel mai bine ar fi să începem cu bucăți palpabile: avem stive de hartii fizice ce pot fi trasferate în digital, folosind tehnologia. Trebuie să începem de la rădăcină. Faptul că suntem cu anumite procese în urmă nu înseamnă că lupta e pierdută. Dimpotrivă – dacă începem acum, poate culegem ce s-a implementat cel mai bine până acum. Un exemplu a fost implementarea broadbandului. România urmează să primească 30 de miliarde de euro de la UE, deci va trebui să ne gândim bine cum vom cheltui acești bani – e nevoie de instrumente concrete, care aduc rezultate pentru toți.

Noi, la UiPath, ne-am ocupat să trasformăm acele procese repetitive de-a lungul unei zile de muncă, din companii, și să le trecem sub execuția unui robot care le realizează fără eroare, mult mai rapid, 24 de ore din 24. Un exemplu este proiectul pe care l-am implementat pentru ANEPIS – am ajutat instituția să ofere ajutorul de șomaj tehnic pentru 110.000 de persoane, în răstimpul prevăzut inițial, în 10 zile. Robotul a procesat aproape 10.000 de cereri pe zi. Dacă fiecare cerere era prelucrată manual, ar fi durat 15 minute, iar robotul îndeplinea această sarcină în 36 de secunde. Proiectul a acoperit 38 de județe din 42.

Veronica Ștefan – Fără automatizare nu există digitalizare

Veronica Ștefan – fondator și coordonator Digital Citizens Romania – Românii nu sunt obișnuiți cu tehnologia. Nu cred că am profitat de această criză încă, dar cred că putem pune pe hârtie aceste probleme cu care ne-am lovit. Fără automatizare nu există digitalizare. Dacă partea economică nevoiade digitalizare, pentru restul societății, nevoia de a transparentiza modul în care sunt folosite tehnologie în loc să fie un avantaj, ne ridică probleme. Astfel, ridicăm mai întâi problema accesului la date, a fraudelor, în loc să vorbim de avantajee digitalizării. Din păcate, nu au existat dezbateri despre digitalizare și despre avatajele acesteia.