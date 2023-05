Decizie CEDO ce obligă România să adopte o formă juridică de recunoaștere a cuplurilor de același gen

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat marți o hotărâre ce constată faptul că România a încălcat Articolul 8 al Convenției, privind ”dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”. În urma acestei decizii, România va trebui să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același gen.

Reamintim că Parlamentarul a respins până acum câteva propuneri de reglementare a parteneriatului civil.

CEDO subliniază clar în hotărâre că aceste familii au nevoie urgentă de o formă de recunoaștere care să le ofere acestor familii drepturi egale și să creeze un cadru legal care să protejeze traiului în comun al acestor cupluri.

De asemenea, Curtea a stabilit, în unanimitate, că ”constatarea unei încălcări a Convenției constituie în sine o satisfacție echitabilă suficientă pentru orice prejudiciu moral suferit de reclamanți”.

Decizia CEDO:

Curtea a ajuns deja la concluzia existenţei unei obligaţii pozitive în temeiul articolului 8 din Convenţie de a asigura recunoaşterea şi protecţia juridică a cuplurilor de acelaşi sex şi a constatat o încălcare a acestei obligaţii în cauzele Oliari şi alţii şi Fedotova şi alţii (…) Curtea a reiterat că statelor membre li se cere să ofere un cadru legal care să permită recunoașterea și protecția adecvată a relației cuplurilor de același sex. S-a referit în aceasta legătură cu hotărârea Marii Camere în cazul Fedotova și alții împotriva Rusiei (nr. 40792/10 și 2 altele) și tendința clară în curs în statele membre.

Această obligaţie pozitivă nu ar trebui să depindă de circumstanţele naţionale. Obligaţia de a se asigura că reclamanţii aveau recunoaşterea şi protecţia juridică a familiilor lor respective este general aplicabilă în temeiul Convenţiei: reclamanţii – care constituiau de facto familii de acelaşi sex în România – aveau acelaşi drept la recunoaştere şi protecţie juridică în temeiul articolului 8. Curtea a reținut argumentul Guvernului că aceste drepturi ar putea fi replicate prin acorduri contractuale private, dar a considerat argumentul lipsit de detalii și, oricum, el a fost deja respins în jurisprudența Curții. (…) În plus, Curtea a afirmat că atitudinea negativă a majorității heterosexuale ar putea să nu depășească interesele reclamanților de a li se recunoaște relațiile și ca recunoașterea uniunilor între persoane de același sex să nu dăuneze instituției căsătoriei, cât timp cuplurile heterosexuale se pot căsători în continuare. În ansamblu, argumentele invocate de guvern pentru a justifica restricționarea legală la căsătoria heterosexuală ar putea depăși interesul reclamanților de a avea relații recunoscute. Prin urmare, a avut loc o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Articolul 8 din Convenție – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie:

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.

Decizia a fost pronunțată într-o sesizare a 7 cupluri

„Cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost depusă de 14 reclamanţi care formează 7 cupluri de persoane de acelaşi sex, susţinuţi de Asociaţia ACCEPT. Am reclamat faptul că statul român şi-a încălcat obligaţia pozitivă de a acorda o formă de recunoaştere şi protecţie legală familiilor formate din cupluri de persoane de acelaşi sex. Mai mult, am argumentat existenţa unui tratamentul discriminatoriu prin care statul român, în mod activ, a modificat cadrul juridic după anul 2009 pentru a preveni obţinerea unei forme de protecţie juridică de către aceste cupluri. Am invocat încălcarea art.8 şi 14 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv dreptul la viaţă privată şi de familie şi dreptul de a nu fi supus discriminării pe criteriul orientării sexuale şi am cerut aplicarea precedentului din cauza Oliari şi Alţii contra Italiei (21 iulie 2015),” a declarat Iustina Ionescu, avocată de drepturile omului și membră a ACCEPT, citată într-un comunicat al organizației.

Solicitările asociației ACCEPT

„Asociația ACCEPT cere încă o dată cu ocazia acestei hotărâri Guvernului și Parlamentului României să își facă datoria față de toți cetățenii lui și să trateze toate familiile din țara noastră cu demnitate și respect”, arată organizația, într-un comunicat.

Solicitările adresate Guvernului și Parlamentului:

Modificarea Codului Civil pentru a permite căsătoria între persoane de același sex și recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate.

Legiferarea parteneriatului civil, indiferent de sexul celor doi parteneri de cuplu, înregistrat de către ofițerul de stare civilă.

Protecția familiei de facto, care nu optează pentru căsătorie sau parteneriat civil, în domeniul patrimonial, al sănătății și în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice.

