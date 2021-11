Cuplul Cîțu-Ciolacu anunță un pas mare spre un guvern PNL-PSD

Declarațiile de după prima rundă de negocieri PNL – PSD par să contureze deja noua formulă de majoritate guvernamentală. În spatele declarațiilor formale există indicii concrete ale unei iminente colaborări.

Ce știm sigur, după declarațiile lui Florin Cîțu și Marcel Ciolacu:

S-a discutat ca variantă de colaborare ca funcția de premier să fie exercitată prin rotație, o dată la doi ani. Varianta a fost confirmată atât de Florin Câțu cât și de Marcel Ciolacu, ambii declarând că e vorba deocamdată doar de o versiune aflată în discuție. ”Pentru asta sunt negocieri” – a declarat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a anunțat că a cerut ministrului liberal al Finanțelor draftul de rectificare bugetară, care trebuie să aibă loc până la sfârșitul anului; a primit documentul și l-a dat ”la analizat la specialiștii PSD”.

Marcel Ciolacu a declarat explicit că ăsta ”e drumul corect care va duce la formarea unei majorități”.

La aceasta se adaugă și insistența cu care președintele Klaus Iohannis a respins constant în ultimele luni revenirea USR la guvernare.

Nici PNL, nici PSD nu au precizat dacă UDMR mai are loc într-o ipotetică nouă formulă de guvernare.

Florin Cîțu: Am găsit multe lucruri care pot să ne unească

”Am avut o discuţie cu reprezentanţii PSD despre situaţia în care se află astăzi România, despre soluţii în general. A fost o primă discuţie bună în care s-au discutat proiecte, obiective şi am încercat să găsim soluţii la această criză politică”, a declarat Florin Cîţu, după discuţiile cu PSD.

Întrebat dacă sunt şanse ca PNL să intre la guvernare cu PSD, preşedintele PNL a afirmat: ”Eu cred că în această seară am găsit multe lucruri care pot să ne unească – de exemplu, situaţia de astăzi din România (…) Avem o criză în sănătate, în energie şi pentru acestea avem nevoie de un guvern, de o guvernare stabilă. Dacă reuşim împreună cu cei de la PSD să facem acest lucru, este ok”.

Acesta a adăugat că rezultatele discuţiilor vor fi prezentate în partid, iar conducerea PNL va decide cu cine vor fi continuate negocierile.

”Mergem în PNL, prezentăm cele două variante cu plusuri şi minusuri şi după aceea PNL va lua o decizie. Mandatul nostru a fost de a discuta cu ambele partide”, a precizat președintele PNL.

Întrebat cine va da premierul, Florin Cîţu a afirmat: ”Este prima discuţie, iar discuţiile despre funcţii, în special despre cea de premier….Au fost câteva discuţii, unele interesante, cu un premier care să se schimbe la doi ani, dar nu s-a ajuns la concluzii”.

Întrebat despre faptul că este mai mult timp pentru negocieri, având în vedere anunţul preşedintelui că aşteaptă conturarea unei majorităţi înainte de a convoca noi consultări, Cîţi a adăugat: ”Acest lucru înseamnă că trebuie să venim cu o soluţie pentru România şi vom vedea care este acea majoritate. Nu s-a discutat despre portofolii şi ministere, s-a discutat foarte mult despre proiecte şi despre obiective”.

Întrebat despre declaraţiile sale anterioare referitoare la PSD, în special despre cea în care afirma că ”PSD este duşmanul poporului”, Cîţu a declarat: ”Românii trebuie să înţeleagă că am ajuns în această situaţie pentru că foştii colegi de coaliţie au plecat de la guvernare, au semnat o moţiune de cenzură cu cei de la AUR şi au dat jos un guvern. Apoi nu am mai reuşit să găsim o majoritate în Parlamentul României. PNL a flexibilizat mandatul şi caută o majoritate”.

Marcel Ciolacu: Cred că suntem pe un drum care va duce către formarea unei majorităţi

La rândul său, într-o conferință de presă separată, Marcel Ciolacu a precizat: „Prioritatea e stabilizarea României. Printr-un efort comun să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de români. Cred că suntem pe un drum corect. Dacă suntem patrioți acesta este drumul pentru o majoritate”, a spus liderul PSD.

Marcel Ciolacu a confirmat că în discuții a fost ridicată și soluția exercitării alternative a poziției de prim-ministru, odată la doi ani. Președintele PSD a refuzat să precizeze cine ar deține funcția prima dată sau dacă renunță la ideea ca PSD să meargă la Cotroceni cu propunere de prim-ministru, spunând doar: ”pentru asta sunt negocierile”….

În discuțiile cu PNL, care au durat aproximativ 2 ore, „am încercat să găsim lucrurile care ne aseamănă”, a mai spus Marcel Ciolacu. El a anunțat că în acest weekend specialiștii PSD vor lucra la un program de guvernare al social-democraților. „Pe urmă, vom încerca să armonizăm cele două programe”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a mai anunțat că a primit deja de la ministrul de Finanțe draftul de rectificare bugetară, pe care specialiștii PSD îl vor analiza.

„Ţinând cont de faptul că au existat două încercări de trecere a unui guvern în Parlament, cred că e o decizie corectă”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat despre decizia preşedintelui Iohannis de a convoca partidele la consultări la Cotroceni abia după ce va exista o majoritate parlamentară care să susţină învestirea unui Executiv.

PNL urmează să decidă partenerul

Declarațiile lui Florin Cîțu apar la doar o zi după ce președintele PNL își manifesta ”optimismul” și convingerea că sunt ”șanse mari pentru refacerea coaliției cu USR”. ”Am discutat despre principii, cum vom putea, dacă vom putea reface această coaliție și am discutat despre programul de guvernare. Am agreat pe principii de a reface coaliția, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției, mult mai în detaliu, și am vorbit despre programul de guvernare”, a afirmat Florin Cîțu după întâlnirea de miercuri cu Dacian Cioloș.

De cealaltă parte, Dacian Cioloș afișa un optimism rezervat: ”Am simițit că există această disponibilitate, dar până nu văd, nu cred. Așteptăm să aibă discuția și cu PSD, să își facă calculele și la începutul zilei de mâine să vină cu un răspuns dacă refacem sau nu Coaliția.”

Așa cum preciza joi Florin Cîțu, conducerea PNL urmează să decidă cu cine va aprofunda negocierile. Va fi o decizie grea din cauză că în echipa Cîțu s-au ridicat deja destule voci împotriva colaborării cu PSD.