Negocieri bizare – fără premier desemnat, fără consultări constituționale: tăcere grea la Cotroceni

La 48 de ore de la cel de-a doilea eșec în tentativa de-a trece un premier cu guvern cu tot, partidele politice încă nu au fost chemate la consultări, nu există un premier desemnat pentru a încerca formarea unei noi majorități, iar criza politică intră într-o suită de acțiuni bizare.

Sâmbătă, 30 octombrie, în timp ce președintele Iohannis se afla la golf pe terenul de la Pianu de Jos, premierul desemnat recunoștea că nu are nici măcar șanse matematice ca un guvern minoritar să fie învestit și că urmează să-și depună mandatul. 48 de ore mai tâziu acest gest devenea oficial.

O listă seacă a acestor acțiuni sau non-acțiuni configurează situația în care a intrat criza politică – despre care toată lumea e de acord că are nevoie urgentă de rezolvare: în paralel cu ea, sute de oameni mor zilnic în valul 4 al pandemiei:

1, Deși ne aflăm la al doilea premier desemnat care eșuează în tentativa de-a veni cu un guvern care să treacă de Parlament, șeful statului încă nu a convocat consultări oficiale cu partidele politice, deși ne aflăm la aproape 3 zile de la depunerea mandatului de către Nicolae Ciucă.

2, Neavând consultări, nu există premier desemnat, care să negocieze majorități. Acest demers este de fapt un atribut al premierului desemnat – acestuia i se încredințează formal misiunea de coagulare a unei majorități.

Asta în condițiile în care situația a fost creată chiar de șeful statului care a declarat în mod public că mandatul de negociere nu prevede majoritate cu oricine, în momentul în care a vorbit de ”crizatorii de la USR care vor vedea că se poate și fără ei”.

3, Nu există un calendar stabilit pentru rezolvarea crizei politice.

4, PNL a anunțat oficial că și-a flexibilizat mandatul de negociere, dar:

Nu este foarte clar cine a acordat PNL acest mandat – partidul nu a câștigat alegerile generale, deci nu are practic niciun argument să negocieze programe de guvernare sau poziții de prim ministru în condițiile în care majoritatea formată nu UDMR și USL nu mai există.

5, Guvernul Cîțu rămâne la Palatul Victoria în condițiile în care miercuri, 2 noiembrie, s-au împlinit 60 de zile de la demiterea lui Stelian Ion, 45 de zile de la ieșirea USR din Coaliție și 29 de zile de la demiterea de către Parlament.

Cum au decurs negocierile cu USR

Președintele PNL, Florin Cîțu, afirma miercuri că sunt șanse mari pentru refacerea coaliției PNL-UDMR-USR. Oficial, liderii celor 2 partide au anunțat că s-au discutat principii. Surse participante la discuții au afirmat însă că Florin Cîțu le-ar fi cerut liderilor USR să-l susțină în continuare pentru funcția de premier însă a fost refuzat.

„Eu am ieşit optimist de la această întâlnire. Sunt şanse mari să se refacă coaliţia. Am avut o întâlnire foarte bună, care a semănat foarte mult și cu o terapie de grup, de care aveam nevoie. Am discutat despre principii, cum vom putea, dacă vom putea reface această coaliție și am discutat despre programul de guvernare. Am agreat pe principii de a reface coaliția, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției, mult mai în detaliu, și am vorbit despre programul de guvernare”, a afirmat Florin Cîțu după întâlnirea cu Dacian Cioloș.

lorin Cîțu a mai spus că nu s-a discutat despre un nume de premier, ci despre principiul că PNL trebuie să dea premierul. „În acest moment aceasta a fost discuția, nu s-a discutat despre nume de persoane. Nu au cerut nimic, nimeni nu a cerut nimic, astăzi s-a discutat despre principii”, a mai spus Cîţu. Am discutat mai mult despre programul de guvernare, deci foarte important e că premierul e de la PNL, am discutat că susţinem împreună PNRR. Nu se discută despre numele persoanelor care vor fi în Guvern, astăzi”, a spus președintele PNL.

Întrebat dacă USR va primi aceleaşi portofolii în Guvern, Florin Cîţu a spus: „Vom negocia, dar sunt şanse mari să le primească”.

Și Dacian Cioloș a confirmat că discuțiile au vizat refacerea coaliției. ”Noi am spus că, dacă începem negocierile, trebuie să fie un mesaj clar de la PNL. Am convenit că dacă începem negocierile pentru refacerea coaliției, data viitoare să participe și UDMR”, a spus președintele USR.

”Nu am discutat nume de premier ci principiul ca el să fie de la PNL”, a confirmat Dacian Cioloș. ”În acest stadiu, PNL nu are încă o propunere de premier. Am simițit că există această disponibilitate, dar până nu văd, nu cred. Așteptăm să aibă discuția și cu PSD, să își facă calculele și la începutul zilei de mâine să vină cu un răspuns dacă refacem sau nu Coaliția. (…) Am spus deja că pe domnul Ciucă l-am accepta”, a mai declarat președintele USR.

Cum se profilează discuțiile cu PSD

Negocierile cu PSD vor fi organizate joi, după ce miercuri partidul lui Marcel Ciolacu și-a prezentat poziția de negociere, deloc pe placul PNL. PSD a decis să își asume poziția de prim-ministru și guvernarea, alături de PNL.

Marcel Ciolacu a mai anunțat că PSD a finalizat o listă cu 100 de prorități pe termen scurt și mediu, susținând că de la aceasta vor porni discuțiile, nu de la împărțirea ministerelor. Marcel Ciolacu a mai anunțat, surprinzător, că PSD urmează să discute cu toate forțele parlamentare despre formarea unei coaliții de guvernare.

Poziția dură a PSD apare pe fondul slăbirii grupurilor parlamentare ale PNL. Partidul a pierdut, în ultima săptămână, 15 voturi, adică parlamentari care au anunțat ieșirea din grupurile pe care partidul le are constituite la Cameră și la Senat.

Azi, PNL mai are 119 voturi în Parlament