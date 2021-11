Florin Cîțu, după prima discuție cu USR: Sunt șanse mari să refacem coaliția

Președintele PNL, Florin Cîțu, afirmă miercuri că sunt șanse mari pentru refacerea coaliției PNL-UDMR-USR și că este „optimist” după întâlnirea cu USR. Totuși, el spune că se va întâlni și cu liderii PSD pentru discuții similare. Din perspectiva lui Dacian Cioloș, refacerea coaliției este o chestiune care depinde exclusiv de PNL.

„Eu am ieşit optimist de la această întâlnire. Sunt şanse mari să se refacă coaliţia. Am avut o întâlnire foarte bună, care a semănat foarte mult și cu o terapie de grup, de care aveam nevoie. Am discutat despre principii, cum vom putea, dacă vom putea reface această coaliție și am discutat despre programul de guvernare. Am agreat pe principii de a reface coaliția, am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției, mult mai în detaliu, și am vorbit despre programul de guvernare”, a afirmat Florin Cîțu după întâlnirea cu Dacian Cioloș.

Florin Cîțu a mai spus că nu s-a discutat despre un nume de premier, ci despre principiul că PNL trebuie să dea premierul.

„În acest moment aceasta a fost discuția, nu s-a discutat despre nume de persoane. Nu au cerut nimic, nimeni nu a cerut nimic, astăzi s-a discutat despre principii”, a mai spus Cîţu. Am discutat mai mult despre programul de guvernare, deci foarte important e că premierul e de la PNL, am discutat că susţinem împreună PNRR, despre PNI, dacă susţinem PNI şi în ce condiţii. Nu se discută despre numele persoanelor care vor fi în Guvern, astăzi”, a spus președintele PNL.

Întrebat dacă USR va primi aceleaşi portofolii în Guvern, Florin Cîţu a spus: „Vom negocia, dar sunt şanse mari să le primească”.

Dacian Cioloș: Până nu văd, nu cred

Și Dacian Cioloș a confirmat că discuțiile au vizat refacerea coaliției.

”Noi am spus că, dacă începem negocierile, trebuie să fie un mesaj clar de la PNL. Am convenit că dacă începem negocierile pentru refacerea coaliției, data viitoare să participe și UDMR”, a spus președintele USR.

”Nu am discutat nume de premier ci principiul ca el să fie de la PNL”, a confirmat Dacian Cioloș. ”În acest stadiu, PNL nu are încă o propunere de premier”, a adăugat el.

”Am simițit că există această disponibilitate, dar până nu văd, nu cred. Așteptăm să aibă discuția și cu PSD, să își facă calculele și la începutul zilei de mâine să vină cu un răspuns dacă refacem sau nu Coaliția. (…) Am spus deja că pe domnul Ciucă l-am accepta”, a mai declarat președintele USR.

Conducerea PNL a decis marți seara „flexibilizarea” mandatului de negociere, astfel încât partidul să discute atât cu cei de la PSD, cât şi cu cei de la USR.

Discuțiile cu PSD se anunță dificile în condițiile în care Marcel Ciolacu a declarat miercuri dimineată că PSD nu acceptă un guvern condus de PNL, ci va avansa propria propunere de prim-ministru.